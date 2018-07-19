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Автобусные маршруты №2 и 77 продлили в Волгограде до новой остановки
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Автобусные маршруты №2 и 77 продлили в Волгограде до новой остановки 

АиФ Волгоград 54 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Автобусы №2 и 77 стали доезжать в Красноармейском районе Волгограда до трамвайного депо №3 на улице 40 лет ВЛКСМ. Кроме того, они начали обслуживать остановку «Набережная».
Как сообщается на сайте ВПАТП-7, изменения коснулись только части рейсов. Так, первый рейс автобуса №2 от депо в сторону Центрального района будет выполняться в 4:35, а первый рейс автобуса №77 — в 4:26. Последний рейс автобуса №2 от депо будет отправляться в 14:59, а автобуса №77-й — в 15:30.
От остановки «Юбилейный» до депо последний автобус №2 будет отправляться в 23:36, 77-й автобус — в 0:16.
Отметим, что автобус №2 также будет доезжать до остановки «Набережная» четыре раза в день — это затронет рейсы в 5:39, 6:09, 6:24 и 6:54.
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