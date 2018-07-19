Автобусные маршруты №2 и 77 продлили в Волгограде до новой остановки

Автобусы №2 и 77 стали доезжать в Красноармейском районе Волгограда до трамвайного депо №3 на улице 40 лет ВЛКСМ. Кроме того, они начали обслуживать остановку «Набережная».

Как сообщается на сайте ВПАТП-7, изменения коснулись только части рейсов. Так, первый рейс автобуса №2 от депо в сторону Центрального района будет выполняться в 4:35, а первый рейс автобуса №77 — в 4:26. Последний рейс автобуса №2 от депо будет отправляться в 14:59, а автобуса №77-й — в 15:30.

От остановки «Юбилейный» до депо последний автобус №2 будет отправляться в 23:36, 77-й автобус — в 0:16.

Отметим, что автобус №2 также будет доезжать до остановки «Набережная» четыре раза в день — это затронет рейсы в 5:39, 6:09, 6:24 и 6:54.