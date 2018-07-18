Мэр Пензы призвал подрядчика не снижать темпы реконструкции площади Ленина

В среду, 18 июля, на рабочем совещании в администрации Пензы обсудили вопросы реконструкции главной площади города — площади Ленина. Планерка прошла под руководством главы городской администрации Виктора Кувайцева . В ходе обсуждения городские чиновники, представители подрядчика и другие ответственные лица обсудили ключевые аспекты масштабного ремонта. Напомним, к реконструкции центральной площади Пензы приступили в середине июня. Проект предусматривает новое прочное покрытие из гранита, благоустроенную зеленую зону, а также установку малых архитектурных форм.

«В ходе совещания рассматривались вопросы, связанные с ремонтом инженерных сетей, проложенных в теле площади. Каждая заинтересованная сторона высказала свое видение решения проблемы. После обсуждения деталей была выработана и согласована единая позиция по решению проблем, которые возникли при осуществлении ремонтных работ», — сообщает пресс-служба городской администрации.

В свою очередь, мэр Пензы Виктор Кувайцев, подводя итоги рабочей встречи, призвал подрядчика не снижать темпы ремонта площади Ленина.