Мэр Пензы призвал подрядчика не снижать темпы реконструкции площади Ленина 

В среду, 18 июля, на рабочем совещании в администрации Пензы обсудили вопросы реконструкции главной площади города — площади Ленина. Планерка прошла под руководством главы городской администрации Виктора Кувайцева. В ходе обсуждения городские чиновники, представители подрядчика и другие ответственные лица обсудили ключевые аспекты масштабного ремонта. Напомним, к реконструкции центральной площади Пензы приступили в середине июня. Проект предусматривает новое прочное покрытие из гранита, благоустроенную зеленую зону, а также установку малых архитектурных форм.
«В ходе совещания рассматривались вопросы, связанные с ремонтом инженерных сетей, проложенных в теле площади. Каждая заинтересованная сторона высказала свое видение решения проблемы. После обсуждения деталей была выработана и согласована единая позиция по решению проблем, которые возникли при осуществлении ремонтных работ», — сообщает пресс-служба городской администрации.
В свою очередь, мэр Пензы Виктор Кувайцев, подводя итоги рабочей встречи, призвал подрядчика не снижать темпы ремонта площади Ленина.
Напомним, на реконструкцию площади Ланина в Пензе было выделено более 78 млн рублей. Срок окончания работ по проекту — 1 декабря. Позднее по предложению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева дата завершения работ была перенесена на 7 ноября. Работы выполняет опытный подрядчик из Казани, выигравший конкурс. В работах на объекте задействовано 50 человек. В настоящее время специалисты укрепляют места примыкания площади к улице Московской и ТЦ «Империя», параллельно идет планировка основания под устройство песчаной подушки, а также комплектация инертными материалами (песок, щебень), организовываются поставки гранита.