В Москве за 5 лет состоялось 30 архитектурных конкурсов

Власти Москвы провели 30 архитектурных конкурсов за прошедшие пять лет, среди них конкурс на экспериментальные площадки по программе реновации жилья, в столичных конкурсах принимали участие архитекторы из 25 стран, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«За последние пять лет в Москве успешно прошли 30 международных архитектурных конкурсов. В них приняли участие около 100 зарубежных бюро из 25 стран», — сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в ходе дискуссии в рамках Московского урбанистического форума.

По его словам, привлечение международных специалистов помогло изменить отношение москвичей и туристов к самому городу, а общение и соревнование с зарубежными коллегами повышает уровень российских архитекторов.

«Теперь Москва воспринимается как часть общего международного архитектурного ландшафта. И так мы сможем найти ответ на то, какая архитектура в Москве сейчас, а не вчера или позавчера», — добавил главный архитектор столицы.

Кузнецов отметил, что к конкурсной практике удалось подключить даже самую крупную программу последних лет — реновацию жилья. Архитектурно-градостроительный конкурс на пять экспериментальных площадок реновации жилищного фонда в Москве стартовал 25 апреля 2017 года, его итоги подведут в сентябре 2018 года.

«В Москве, с учетом своих особенностей, большее значение отдано конкурсному процессу. Конкурс на пять участков — это довольно много. Было широкое общественное обсуждение — это большой плюс. В Берлине такой территорией была только одна», — отметил основатель бюро SPEECH Сергей Чобан , который значительную часть своей практики ведет в Германии

Как добавил руководитель, архитектурного бюро «Проект Меганом» Юрий Григорян , Москве нужно сместить фокус своих сил и своего развития с центра города на его периферию.

«Те проекты, которые сейчас делаем: «Москва-река» и «Домулица» — как раз пытаются это сделать. Ведь у нас в руках уникальная возможность сохранить и сделать зеленые, проходимые на 75% районы. Без стратегии сохранения этой концепции мы просто законсервируем все плохое, что есть в московской периферии. То, что мы должны это сделать — создать понятную и качественную стратегию развития мегаполиса», — подчеркнул Григорян.

В столице 17 июля начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В течение двух дней на форуме выступят более 300 спикеров — ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.