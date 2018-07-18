30 международных конкурсов прошли в Москве за последние пять лет 

Об этом Сергей Кузнецов рассказал в ходе дискуссии «Окно в Европу. Удалось ли Москве найти общий язык с иностранными архитекторами?»
По словам Кузнецова, привлечение международных специалистов помогло изменить отношение москвичей и туристов к самому городу.
«Очень важно, что восприятие советского наследия должно было быть преодолено. Это прежде всего ментальный барьер, который нужно было отпустить», — отметил Сергей Кузнецов. — «Теперь же Москва воспринимается как часть общего международного архитектурного ландшафта. И так мы сможем найти ответ на то, какая архитектура в Москве сейчас, а не вчера или позавчера».
Плюс, общение и соревнование с зарубежными коллегами помогает повысить уровень российских архитекторов. По словам Кузнецова, даже самую крупную программу последних лет — реновацию ветхого жилья — удалось подключить к конкурсной практике.
С ним согласен Сергей Чобан, основатель бюро SPEECH, который значительную часть своей практики ведет в Германии. «В Москве, с учетом своих особенностей, большее значение отдано конкурсному процессу. Конкурс на 5 участков — это довольно много. Было широкое общественное обсуждение — это большой плюс. В Берлине такой территорией была только одна», — отметил он.
Тем не менее, в ходе реализации программы реновации важно не потерять человеческий масштаб города, уделять большое влияние деталям, модеративной этажности, а также центрам притяжения на периферии города.
Юрий Григорян, руководитель архитектурного бюро «Проект Меганом» также считает, что Москве нужно сместить фокус своих сил и своего развития с центра города на его периферию. «И те проекты, которые сейчас делаем: „Москва-река“ и „Домулица“, как раз пытаются это сделать. Ведь у нас в руках уникальная возможность сохранить и сделать зеленые, проходимые на 75% районы. Без стратегии сохранения этой концепции, мы просто законсервируем все плохое, что есть в московской периферии и это то, что мы должны это сделать. Создать понятную и качественную стратегию развития мегаполиса».