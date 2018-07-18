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В Москве члены банды получили от 15 до 24 лет тюрьмы за убийства и бандитизм
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В Москве члены банды получили от 15 до 24 лет тюрьмы за убийства и бандитизм 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Члены банды за совершение особо тяжких преступлений в Москве осуждены к длительным срокам лишения свободы, сообщается на сайте столичного ГСУ Следственного комитета РФ.
Суд вынес приговор в отношении Романа Голубова, Дениса Плотникова, Вадима Комарова, Александра Лабузова и Виктора Джулая. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении убийств, покушений на убийства, разбое, бандитизме и незаконном обороте оружия.
«Следствием и судом установлено, что пятеро мужчин, действовавших в составе устойчивой вооруженной группы под руководством Виктора Джулая, в период с 2011 по 2013 годы совершили три особо тяжких преступления на территории города Москвы», — говорится в сообщении.
В октябре 2011 года по указанию Джулая участники банды Голубов, Комаров и Лабузов во дворе дома по улице Молдагуловой совершили нападение на бизнесмена. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшему удалось выжить.
Позже Джулай дал указание Плотникову и Комарову совершить убийство владельца автомобильной мастерской, расположенной на Бережковской набережной. Выполняя поручение, фигуранты убили мужчину. Кроме того, установлена причастность Комарова к расстрелу в ноябре 2013 года автомобиля предпринимателя, в результате которого тот скончался.
Приговором суда Голубову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, Плотникову — в виде 19 лет лишения свободы, Комарову — 23,5 года лишения свободы, Лабузову — 17 лет лишения свободы и Джулаю — в виде 24 лет лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в колониях строго режима.
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