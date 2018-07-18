Бесхозные герои всегда идут в обход

Происходит это так. Звонит в редакцию Надежда Николаевна, ветеран Великой Отечественной войны и жалуется на соседа, который «залил ее квартиру… в 2008 году».

Где она была все это время, после залива? Какие шаги для спасения своего имущества предпринимала в прошедшие 10 лет? Вопросы риторические. Но не оставлять же пожилого и заслуженного человека без помощи?! Ноги в руки — и я на пороге квартиры нашей читательницы в Большом Кондратьевском переулке района Пресненский.

Квартира — склад! Точнее — свалка вещей. Вместо кровати — раскладушка под охраной трёх (!) холодильников, подаренных ей «благодарной общественностью» в разные юбилейные даты по случаю окончания войны. Самый древний — в работе. Остальные — в заводской упаковке. Оказывается не в заливе десятилетней давности дело — жилье ветерана давно нуждается в основательном ремонте. Описывать разруху смысла нет.

Важнее найти ответ на классические вопросы: кто виноват и что делать? Ну, с точки зрения хозяйки, виноваты все. Кто поименно? Да все, поименно. Электрическая сеть «на соплях» при восьми тысячах долга. Электросчетчик устанавливали еще во времена пуска Днепрогэса. Виноваты, естественно, электрики. Водопроводная конструкция в прострации, то есть полуразобрана. Оплошали сантехники. Стены в обоях из газеты «Правда» 19…-какого-то года. Кажется, управа района недоработала. Так по всем позициям. Ну, и сын, конечно, того, — не помощник. Короче, виноватых, слава богу, нашли. Что делать? Сосок водопроводного крана на кухне мне удалось водворить на место вручную. Но дальше-то без инструмента и мастеров не обойтись! Звоню сыну.

— Никаких проблем с ремонтом нет, — вздыхает обреченно «маменькин сыночек». — Нет никаких проблем с очисткой квартиры для проведения ремонта, — уверяет меня Сергей. — Все барахло, которое дорого маме, как память о прошлой жизни, можно: вывести на дачу в сарай; сложить в контейнер во дворе; разместить в подсобке ГБУ Жилищника. Проблема в маме: за что ни возьмись, — все не по ней.

— Вы можете организовать замену электросчетчика и оплатить долг за электричество? — спрашиваю наследника. — Редакция уже связалась с руководством ПАО Мосэнергосбыт. Его специалисты готовы сделать всю работу вне очереди.

— Нет, не могу, — обреченно вздыхает Сергей, — пока мама не позвонит мне и сама не попросит это сделать. Иначе — скандал!

С характером наша заслуженная читательница. Уверяю вас — она не единственная в этой подгруппе пенсионеров, которым уже близко к девяти десяткам. Точно такая же ситуация (и те же самые проблемы) в квартире Александры Михайловны, тоже ветерана Великой Отечественной войны, что живет на улице Покровка района Басманный. «Сопли» электропроводки, три (!) холодильника «от благодарной общественности», горы рухляди и поиск виноватых. Наследники, естественно, «тяжело больны, немощны, очень заняты на работе» и так далее, то есть — недееспособны оказать помощь своей заслуженной «наследодательнице», как выражаются юристы. Властные же структуры, все, по властной вертикали, — «ду-ра-ки»!

Оххо-хо! Что делать то?! Ну, лампочку я вкрутил в потолочный патрон. Посветлело. Но не могу же я снять козырек под окном бабушки, который ей «свет затмил» — он вход в дом от дождя и снега прикрывает. Автостоянку напротив (понаставили тут!) тоже не в моих силах задвинуть куда-нибудь подальше (Покровка все-таки, центр города). Даже электрический звонок исправить не могу — отвертку в редакции забыл. Да и репортерское ли это дело — блицкапремонт проводить в суверенной квартире. Но Александра Михайловна возмущена отсутствием к ней внимания.

Такое отношение к самому себе и окружающим укладывается в формулу моего корабельного мичмана: стой там поди сюда. Как ни крутись, — не угодишь. Правда и сама система взаимоотношений «общественности» и заслуженных пенсионеров, мягко говоря, не очень совершенна. В этом пришлось убедиться, помогая (а что делать?!) моей любезной Анастасии Кузьминичне, ветерану Великой Отечественной войны со Староватутинского проезда Бабушкинского района. Велика была ее битва за элементарный ремонт в квартире! Скандалы сотрясали всю управленческую вертикаль СВАО.

Но! Анастасия Кузьминична, в отличие от своих сверстниц и однополчан, не создавала руководству района и округа препоны, не капризничала, а сама руководила ремонтом, и делала это очень грамотно. Поэтому сейчас в ее жилье приятно войти. Конечно, три (!) холодильника.., впрочем, будем «благодарны потомкам». Все-таки холодильник не разовая открытка ко Дню Победы, вещь полезная в хозяйстве. Одно не дает покоя — далеко не все наши любимые ветераны так деятельны.

Не так и давно в информационном море мелькнула искристой щепкой идея создать какую-то особую структуру управления проблемами пенсионеров, заслуженных и просто добросовестных работяг. Искру эту быстренько затоптали из-за ее необычности. Мол, автор идеи посягает на права индивидуума, ограничивает свободу его действий, посягает на святое, так сказать. Согласен, посягательство просматривается, но:

— Что делать мне в такой ситуации? — спрашивает меня ветеран Великой Отечественной войны, которого мошенники облапошили почти на 100 тысяч рублей с помощью газетной рекламы, обещавшей ему трехмиллионный (!) выигрыш. — Хотел сынку помочь деньгами при обмене квартиры. Да, вот, надули разбойники.

Объяснил я уважаемому читателю, что такие газеты с такой рекламой надо, не читая, сразу нести в мусоропровод. Объяснил ему технологию обмана. Переспросил, понял ли он меня. Ветеран четко, по-военному, ответил утвердительно — понял. Но, провожая до лифта, спросил:

— Можно ли в эту лотерею сыграть как-то по-другому, с более предсказуемым результатом? Очень уж хочется сыночку помочь.

Все-таки пенсионеры особенные люди. Не зря доктора прописали им нынешний стартовый возраст на финишной линии, ведущей в вечность. Линия эта, несмотря на свою прямизну и понятность, имеет много всяких «загогулин». Обойти их без четкого контроля общественности не всякому удается. Может, стоит попробовать этот новый способ защиты (в качестве эксперимента) хотя бы на последних ветеранах Великой Отечественной войны? Ну, чтобы они почувствовали истинную заботу о них представителей всех вертикалей и горизонталей нашего, в общем-то, сердобольного общества.