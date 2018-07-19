Уверенность в своих силах и слаженная работа — ключевые компоненты успеха создания парка «Зарядье»

Стратегический выбор при редевелопменте центра города», которая прошла в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). АО «Мосинжпроект» является «Эксклюзивным партнёром» форума и экспонентом выставки МУФ-2018.

По словам Марса Газизуллина, строительством парка «Зарядье» занималась та же команда, которая работала и над реконструкцией стадиона «Лужники». Он отметил, что реализовать непростую задачу по строительству уникального парка удалось благодаря слаженной командной работе и координированным действиям всех участников процесса.

«Несмотря на все сложности и сжатые сроки совместными усилиями нам удалось реализовать все, что было задумано концепцией. И сегодня мы видим, что парк «Зарядье» стал одним из самым любимых мест москвичей и гостей столицы», — отметил Марс Газизуллин.

Дэвид Базульто, сооснователь и главный редактор архитектурного портала Archdaily, вручил главному архитектору Москвы Сергею Кузнецову награду за парк «Зарядье» — премию «Здание года» (Building of the Year).

«Насущные вопросы, с которыми работают архитекторы по всему миру — они общие для проектов по всему миру. Редевелопмент, общественные пространства, культурные центры и так далее. Это честь — наблюдать за развитием этого процесса. Мы учредили премию Archdaily десять лет назад и впервые её получил московский проект», — отметил Дэвид Базульто.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов подчеркнул, что «Зарядье» стало отличным примером того, как конкурсная практика позволяет добиться невероятных высот в архитектуре. Миллионы посетителей парка являются наглядным и прямым доказательством этого.

«Среда формирует сознание. Большая радость участвовать в создании таких проектов. Во время Чемпионата мира по футболу исландские болельщики собрались в «Зарядье», чтобы поддержать свою команду. Это феноменально. Почему так получилось? «Зарядье» — это воплощение идей огромного количества людей. Все получилось благодаря доверию, спасибо мэру Сергею Собянину , что поддержал нас», — сказал Сергей Кузнецов.

Генеральный директор «Зарядья» Павел Трехлеб отметил, что парк пользуется огромной популярностью среди москвичей и гостей столицы. По его словам, с момента открытия «Зарядье» посетило более 8 млн человек.

Кроме того, Павел Трехлеб подчеркнул, что парк выдержал наплыв туристов и болельщиков во время проведения ЧМ-2018.

Чарльз Ренфро, партнер Diller Scofidio + Renfro (DS+R) отдельно выделил важность диалога между архитекторами и властью. По его словам, без этого команда американских архитекторов вряд ли бы преуспела при работе в столице.

Все эксперты пришли к единогласному заключению, что на сегодняшний день основные желания людей упираются в возможность быть счастливым и жить в комфортной среде. Именно эти идеи были воплощены при создании парка «Зарядье».

Подробнее узнать об особенностях строительства парка «Зарядье», а также о месте проведения Урбанфорума — Московском концертном зале «Зарядье» — можно на стенде АО «Мосинжпроект» — управляющей компании по строительству парка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выступил с приветственным словом на открытии МУФ-2018.