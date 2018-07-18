Создатели «Зарядья» — парк превзошёл все ожидания

Парк «Зарядье», спроектированный американским бюро Diller Scofidio + Renfro, был номинирован в категории «Общественная архитектура» и одержал победу, войдя в число 15 лучших проектов, реализованных в 2017 году во всем мире.

«Насущные вопросы, с которыми работают архитекторы по всему миру — они общие для проектов по всему миру. Редевелопмент, общественные пространства, культурные центры и так далее. Это честь — наблюдать за развитием этого процесса. Мы учредили премию Archdaily десять лет назад и впервые ее получил московский проект», — отметил Базульто.

«Зарядье» стало отличным примером того, что конкурсная практика позволяет добиться невероятных высот в архитектуре, отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов . Прямое доказательство этому — миллионы посетителей парка и международные награды.

«Среда формирует сознание. Большая радость участвовать в создании таких проектов. Во время Чемпионата мира по футболу исландские болельщики собрались в «Зарядье», чтобы поддержать свою команду. Это феноменально. Почему так получилось? «Зарядье» — это воплощение идей огромного количества людей. Все получилось благодаря доверию, спасибо мэру Сергею Собянину , что поддержал нас», — сказал Сергей Кузнецов.

Соперниками «Зарядья» по номинации были парк-эстакада Skygarden в Сеуле , площадь Israels Plads и зона активного отдыха Park’n’play в Копенгагене , а также обзорная площадка Pedra Da Ra в испанском городе Ла-Корунья.

В чем же секрет успеха «Зарядья»?

Чарльз Ренфро , партнер Diller Scofidio + Renfro (DS+R), отметил, что без диалога между прхитекторами и властью команда под руководством американцев вряд ли бы преуспела в Москве. «Уроки, которые мы здесь получили, действительно важные, мы можем применить их и к другим проектам по всему миру», — подчеркнул архитектор.

Эксперты сошлись во мнении, что сегодня люди хотят жить в мире, где комфорт и личное счастье человека являются главными приоритетами. И эти идеи нашли отражение в концепции парка «Зарядье».