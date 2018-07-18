Парк «Зарядье», спроектированный американским бюро Diller Scofidio + Renfro, был номинирован в категории «Общественная архитектура» и одержал победу, войдя в число 15 лучших проектов, реализованных в 2017 году во всем мире.
«Насущные вопросы, с которыми работают архитекторы по всему миру — они общие для проектов по всему миру. Редевелопмент, общественные пространства, культурные центры и так далее. Это честь — наблюдать за развитием этого процесса. Мы учредили премию Archdaily десять лет назад и впервые ее получил московский проект», — отметил Базульто.
«Зарядье» стало отличным примером того, что конкурсная практика позволяет добиться невероятных высот в архитектуре, отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Прямое доказательство этому — миллионы посетителей парка и международные награды.
«Среда формирует сознание. Большая радость участвовать в создании таких проектов. Во время Чемпионата мира по футболу исландские болельщики собрались в «Зарядье», чтобы поддержать свою команду. Это феноменально. Почему так получилось? «Зарядье» — это воплощение идей огромного количества людей. Все получилось благодаря доверию, спасибо мэру Сергею Собянину, что поддержал нас», — сказал Сергей Кузнецов.
Соперниками «Зарядья» по номинации были парк-эстакада Skygarden в Сеуле, площадь Israels Plads и зона активного отдыха Park’n’play в Копенгагене, а также обзорная площадка Pedra Da Ra в испанском городе Ла-Корунья.
В чем же секрет успеха «Зарядья»?
Чарльз Ренфро, партнер Diller Scofidio + Renfro (DS+R), отметил, что без диалога между прхитекторами и властью команда под руководством американцев вряд ли бы преуспела в Москве. «Уроки, которые мы здесь получили, действительно важные, мы можем применить их и к другим проектам по всему миру», — подчеркнул архитектор.
Эксперты сошлись во мнении, что сегодня люди хотят жить в мире, где комфорт и личное счастье человека являются главными приоритетами. И эти идеи нашли отражение в концепции парка «Зарядье».
Критик Григорий Ревзин отметил: «Самое главное, что этот проект удалось отстоять в первозданном виде. Это просто чудо. Ведь это был момент обострения международных отношений. Может ли это стать образцом? Не сомневаюсь, что все страшно довольны, они не помнят уже, что хотели все переделать. В этом смысле сейчас проект можно показывать другим людям как пример — вот был сделан конкурс, вот главный архитектор его курировал, вот он был реализован».