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Медицинский кластер «Сколково» сможет принимать до 300 тысяч пациентов в год
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Медицинский кластер «Сколково» сможет принимать до 300 тысяч пациентов в год 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В «Сколково» разместятся 15 ведущих международных клиник, специализирующихся на лечении наиболее сложных заболеваний — онкологии, неврологии, травматологии, кардиологии.
Медицинский кластер «Сколково» сможет ежегодно принимать до 300 тысяч пациентов. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума.
— Абсолютно новым для Москвы мегапроектом, идеология которого серьезным образом повлияет на развитие отрасли здравоохранения, стало создание международного медицинского кластера в Сколково. В нем разместятся 15 ведущих международных клиник, а площадь медицинских объектов составит 450 тысяч квадратных метров. В перспективе они смогут принимать до 300 тысяч пациентов в год, — сказал Хуснуллин.
Заммэра также отметил, что освоению территории, на которой расположен кластер, способствует развитие транспортной инфраструктуры. В Сколково будет проложена Рублево-Архангельская ветка метро. Кроме того, участок Белорусского направления железной дороги будет реконструирован: на базе станции «Трехгорка» в Сколково построят транспортно-пересадочный узел.
На территории медицинского кластера в ближайшие 10-15 лет планируется разместить 15 клиник, которые специализируются на лечении наиболее сложных заболеваний — онкологии, неврологии, травматологии, кардиологии и других.
Первый объект кластера — филиал под руководством израильской клиники «Хадасса» — начнет работу до конца лета. Также планируется соглашение с южнокорейской клиникой «Бундан», сообщает «Интерфакс».
Напомним, что в этом году Московский урбанистический форум будет проходить в течение двух дней, 17 и 18 июля. Он посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений. Более 300 спикеров будут выступать в восьми залах парка «Зарядье».
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