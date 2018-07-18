Определены самые активные вице-губернаторы ЮФО

При этом, по словам экспертов, изменилась не только медийная активность государственных служащих в части количества упоминаний, но и качественная составляющая — комментарии и темы стали более содержательными.

В Адыгее наибольшее обсуждение вызывает работа Широковой. Чаще всего она упоминается в связи с разнообразными формами поддержки детей и молодежи, а также при проведении и контроле социальных программ региона.

В Астраханской области деятельность Султанова заметна в свете повышения качества «прямой связи» населения с чиновником. Основными проблемами называются поддержание и ремонт городской инфраструктуры, жилищного фонда.

В Волгоградской области лидером по медийной активности стал Шкарин. При этом большинство публикаций носили позитивный характер, а упоминания связаны с международным сотрудничеством региона и внутриобластными проектами.

В республике Калмыкия основной вклад в представленность в СМИ вносят Бадмаева, которые занимаются темами поддержки школьников и сельского хозяйства.

В Краснодарском крае из вице-губернаторов наиболее активным является Алексеенко, который курирует темы долгостроев, дольщиков. На втором месте –Минькова с вопросами образования, здравоохранения, поддержки детства.

«На третьей позиции с незначительным разрывом находятся — Долуда (деятельность кубанского казачества), Швец (поддержка бизнеса и инноваций), Коробка (поддержка фермеров, итоги АПК), Копайгородский (ситуация в Псебае , вопросы миграции, экологии и др.)», — отметили эксперты ЦПИТ.

В республике Крым абсолютным лидером медийной представленности (больше чем остальные 7 вице-губернаторов в сумме — прим. экспертов) является Полонский. Он был заметен в теме открытия Крымского моста, взаимоотношений с украинскими националистами, а также в управленческих и кадровых вопросах региона.

В Севастополе лидером медиаактивности является Пономарев, который упоминался при обсуждении земельных вопросов и жилищной ситуации.

В Ростовской области медийной активности является Гуськов с темами спорта, поддержки молодежи, подготовки к Чемпионату мира по футболу.

«С точки зрения медийной представленности вторых лиц регионов, в этом месяце в целом аутсайдером является республика Калмыкия, где деятельность помощников губернатора отражена в единичных формальных публикациях местной прессы», — подытожили эксперты.