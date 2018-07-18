Определены самые активные вице-губернаторы ЮФО 

«Лидерство по-прежнему удерживает Краснодарский край. Севастополь поднялся на 2 позицию с 4, а Крым потерял одну позицию и переместился с 2 на 3 место, Ростовская область с 3 места опустилась на 4, а Волгоградская область — с 5 на 4. Рост показала Астраханская область, которая поднялась на две строчки — с 8 на 6 место. Республика Адыгея — с 6 на 7, и республика Калмыкия — с 7 на 8 позицию», прокомментировали результаты эксперты ЦПИТ.
При этом, по словам экспертов, изменилась не только медийная активность государственных служащих в части количества упоминаний, но и качественная составляющая — комментарии и темы стали более содержательными.
В Адыгее наибольшее обсуждение вызывает работа Широковой. Чаще всего она упоминается в связи с разнообразными формами поддержки детей и молодежи, а также при проведении и контроле социальных программ региона.
В Астраханской области деятельность Султанова заметна в свете повышения качества «прямой связи» населения с чиновником. Основными проблемами называются поддержание и ремонт городской инфраструктуры, жилищного фонда.
В Волгоградской области лидером по медийной активности стал Шкарин. При этом большинство публикаций носили позитивный характер, а упоминания связаны с международным сотрудничеством региона и внутриобластными проектами.
В республике Калмыкия основной вклад в представленность в СМИ вносят Бадмаева, которые занимаются темами поддержки школьников и сельского хозяйства.
В Краснодарском крае из вице-губернаторов наиболее активным является Алексеенко, который курирует темы долгостроев, дольщиков. На втором месте –Минькова с вопросами образования, здравоохранения, поддержки детства.
«На третьей позиции с незначительным разрывом находятся — Долуда (деятельность кубанского казачества), Швец (поддержка бизнеса и инноваций), Коробка (поддержка фермеров, итоги АПК), Копайгородский (ситуация в Псебае, вопросы миграции, экологии и др.)», — отметили эксперты ЦПИТ.
В республике Крым абсолютным лидером медийной представленности (больше чем остальные 7 вице-губернаторов в сумме — прим. экспертов) является Полонский. Он был заметен в теме открытия Крымского моста, взаимоотношений с украинскими националистами, а также в управленческих и кадровых вопросах региона.
В Севастополе лидером медиаактивности является Пономарев, который упоминался при обсуждении земельных вопросов и жилищной ситуации.
В Ростовской области медийной активности является Гуськов с темами спорта, поддержки молодежи, подготовки к Чемпионату мира по футболу.
«С точки зрения медийной представленности вторых лиц регионов, в этом месяце в целом аутсайдером является республика Калмыкия, где деятельность помощников губернатора отражена в единичных формальных публикациях местной прессы», — подытожили эксперты.