В Еврокомиссии оспорили наличие политического контекста в деле Google

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на рекордные 4,34 миллиарда евро за «нарушение антимонопольных правил ЕС » и «незаконные ограничения» для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи, в частности, попытки использовать операционную систему Android как средство для закрепления доминирующего положения своей поисковой системы.

"Это (решение) не имеет ничего общего с тем, что я чувствую. Вообще ничего. Так же, как и обеспечение соблюдения законодательства в сфере конкуренции, мы делаем это в реальном мире, а не в политическом контексте. Потому что нужный момент никогда не наступит, а мы должны защищать потребителей и конкуренцию, выбор, лучшие цены, то, что мы и делаем, делали раньше и будем делать, вне зависимости от политического контекста", — заявила она журналистам.

"Проведу разбор фактов по первой части этого высказывания. Я работаю с налогами, и я женщина, тут на 100% все верно. Что касается второй части, это неверно. Потому что я очень люблю США", — заявила она, отвечая на вопрос журналистов.