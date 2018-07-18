В Еврокомиссии оспорили наличие политического контекста в деле Google 

БРЮССЕЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Решение о рекордном штрафе американской компании Google не связано с политическим контекстом, ЕК принимает меры для защиты конкуренции, заявила в среду на пресс-конференции еврокомиссар Маргрете Вестагер.
Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на рекордные 4,34 миллиарда евро за «нарушение антимонопольных правил ЕС» и «незаконные ограничения» для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи, в частности, попытки использовать операционную систему Android как средство для закрепления доминирующего положения своей поисковой системы.
"Это (решение) не имеет ничего общего с тем, что я чувствую. Вообще ничего. Так же, как и обеспечение соблюдения законодательства в сфере конкуренции, мы делаем это в реальном мире, а не в политическом контексте. Потому что нужный момент никогда не наступит, а мы должны защищать потребителей и конкуренцию, выбор, лучшие цены, то, что мы и делаем, делали раньше и будем делать, вне зависимости от политического контекста", — заявила она журналистам.
Она также прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о себе, предположительно сказанные им на саммите G7 в Канаде. Тогда, по данным СМИ, Трамп, обращаясь к главе ЕК Жан-Клоду Юнкеру сказал: «Ваша дама по налогам, она ненавидит США».
"Проведу разбор фактов по первой части этого высказывания. Я работаю с налогами, и я женщина, тут на 100% все верно. Что касается второй части, это неверно. Потому что я очень люблю США", — заявила она, отвечая на вопрос журналистов.