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Россияне получат футбольные кроссовки от Вирджила Абло
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Россияне получат футбольные кроссовки от Вирджила Абло 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В московском универмаге ЦУМ открыта регистрация заявок на покупку лимитированной модели кроссовок Zoom Fly Mercurial Flyknit. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 18 июля.
Модель в двух вариантах, черном и оранжевом, выпущена в сотрудничестве брендов Nike и Off-White. Zoom Fly Mercurial Flyknit стали частью коллекции Football, Mon Amour, которую дизайнер бренда Off-White Вирджил Абло и Nike посвятили прошедшему в России чемпионату мира-2018 по футболу. Принт в горошек на модели обозначает оптимальные точки удара по мячу.
Заявку можно оставить на сайте универмага. 20 июля будущие обладатели кроссовок будут определены в случайном порядке, а 21 июля стартуют продажи модели.
Цена Zoom Fly Mercurial Flyknit составляет 14 900 рублей.
Ранее в начале июля покупателям московского модного универмага ЦУМ также предложили лимитированные модели популярных кроссовок: adidas Yeezy 500 Utility Black черного цвета и Nike Off-White x Nike Air Jordan North Carolina в бело-голубом исполнении.
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