Нерпенок Крошик «напал» на человека

Вернувшийся к людям нерпенок Крошик «набросился» на человека. Фотография «нападения» была опубликована в сообществе «Спасение тюленей» в социальной сети.

На снимке видно, как Крошик пытается ухватить зубами джинсы сотрудника Центра морских млекопитающих, где он содержится. При этом понятно, что нерпенок не хотел причинить человеку вред и просто играл.

В подписи к серии фотографий сотрудники Центра рассказывают, как Крошик переносит жару. По их словам, ему просто почаще меняют воду в бассейне, и питомец чувствует себя хорошо.

Напомним, морской обитатель поступил на реабилитацию в 2016 году. После лечения его дважды пытались выпустить на волю, однако оба раза Крошик возвращался к людям. В результате нерпенка решили оставить в Центре морских млекопитающих.