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Нерпенок Крошик «напал» на человека
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Нерпенок Крошик «напал» на человека 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Вернувшийся к людям нерпенок Крошик «набросился» на человека. Фотография «нападения» была опубликована в сообществе «Спасение тюленей» в социальной сети.
На снимке видно, как Крошик пытается ухватить зубами джинсы сотрудника Центра морских млекопитающих, где он содержится. При этом понятно, что нерпенок не хотел причинить человеку вред и просто играл.
В подписи к серии фотографий сотрудники Центра рассказывают, как Крошик переносит жару. По их словам, ему просто почаще меняют воду в бассейне, и питомец чувствует себя хорошо.
Напомним, морской обитатель поступил на реабилитацию в 2016 году. После лечения его дважды пытались выпустить на волю, однако оба раза Крошик возвращался к людям. В результате нерпенка решили оставить в Центре морских млекопитающих.
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