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В Ростове обсудили развитие сферы информационных технологий
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В Ростове обсудили развитие сферы информационных технологий 

Деловое сообщество 1 час назад
Обсуждение прошло в рамках проекта стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года. На площадке Южного IT-парка состоялась встреча представителей власти, ученых, общественных организаций и бизнесменов.
Как отметил Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи Ростовской области, развитие IT-сферы послужит основой для формирования молодых специалистов, которые смогут придумывать и затем реализовывать современные инновационные проекты при соответствующей поддержке.
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