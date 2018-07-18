В Ростове обсудили развитие сферы информационных технологий 

Обсуждение прошло в рамках проекта стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года. На площадке Южного IT-парка состоялась встреча представителей власти, ученых, общественных организаций и бизнесменов.
Как отметил Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи Ростовской области, развитие IT-сферы послужит основой для формирования молодых специалистов, которые смогут придумывать и затем реализовывать современные инновационные проекты при соответствующей поддержке.