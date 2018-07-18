В Новогиреево восстановили вытоптанные газоны

Часть жителей столицы не считает за грех шагать по газонам, вытаптывая и так с трудом выживающую в мегаполисе зелень. Другие москвичи не хотят с этим мириться, и просят власти через портал «Наш город» восстановить травяной покров.

Сразу два сообщения о поврежденных газонах появились на днях на портале мэра и правительства Москвы «Наш город». Житель района Новогиреево Игорь Ручкин написал о том, что в районе Свободного проспекта газон в некоторых местах абсолютно вытоптан и попросил помочь устранить эту проблему. Об аналогичной проблеме во дворе дома № 53 по Новогиреевской улице сообщила Юлия Пехтерева.

По заявлениям жителей района указанные проблемы были решены уже на следующий день после публикации. Новогиреевцы получили официальные ответы от префекта ВАО Всеволода Тимофеева и главы управы района Новогиреево Александра Хрулёва

В ответах сообщается, что в местах отсутствия травяного покрова выполнены работы по рекультивации газона, дополнительно произведён подсев газонных трав.

Фото — Портал «Наш город».