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В Новогиреево восстановили вытоптанные газоны
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В Новогиреево восстановили вытоптанные газоны 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Часть жителей столицы не считает за грех шагать по газонам, вытаптывая и так с трудом выживающую в мегаполисе зелень. Другие москвичи не хотят с этим мириться, и просят власти через портал «Наш город» восстановить травяной покров.
Сразу два сообщения о поврежденных газонах появились на днях на портале мэра и правительства Москвы «Наш город». Житель района Новогиреево Игорь Ручкин написал о том, что в районе Свободного проспекта газон в некоторых местах абсолютно вытоптан и попросил помочь устранить эту проблему. Об аналогичной проблеме во дворе дома № 53 по Новогиреевской улице сообщила Юлия Пехтерева.
По заявлениям жителей района указанные проблемы были решены уже на следующий день после публикации. Новогиреевцы получили официальные ответы от префекта ВАО Всеволода Тимофеева и главы управы района Новогиреево Александра Хрулёва.
В ответах сообщается, что в местах отсутствия травяного покрова выполнены работы по рекультивации газона, дополнительно произведён подсев газонных трав.
Фото — Портал «Наш город».
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