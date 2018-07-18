Объявлена дата глобального запуска MapleStory M

Разработчики мобильной MMORPG MapleStory M огласили дату глобального релиза. Игра будет доступна всем желающим на платформах iOS и Android уже на следующей неделе — 24 июля. Напомним, что на данный момент проект находится в стадии ограниченного запуска, а поиграть могут только жители некоторых стран, в число которых не входит Россия

Если вы не оформили предварительную регистрацию, то сделать это все еще можно на официальном сайте игры. За это вы получите несколько ценных наград после запуска. А для владельцев Android также доступна дополнительная пре-регистрация в магазине Google Play.