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Объявлена дата глобального запуска MapleStory M
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Объявлена дата глобального запуска MapleStory M 

MMO13 1 час назад
Фото: MMO13
Разработчики мобильной MMORPG MapleStory M огласили дату глобального релиза. Игра будет доступна всем желающим на платформах iOS и Android уже на следующей неделе — 24 июля. Напомним, что на данный момент проект находится в стадии ограниченного запуска, а поиграть могут только жители некоторых стран, в число которых не входит Россия.
Если вы не оформили предварительную регистрацию, то сделать это все еще можно на официальном сайте игры. За это вы получите несколько ценных наград после запуска. А для владельцев Android также доступна дополнительная пре-регистрация в магазине Google Play.
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