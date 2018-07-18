Эксперты объяснили снижение российских вложений в американский госдолг

По данным Минфина США, Россия два месяца подряд резко сокращала вложения в американские гособлигации: в апреле — на 47,5 миллиарда долларов, в мае — еще на 33,8 миллиарда. В итоге они упали до 14,9 миллиарда долларов — минимума с 2007 года, и РФ выбыла из числа 33-х крупнейших держателей госдолга США, тогда как на конец марта занимала 16-ю строчку с показателем в 96,1 миллиарда долларов. ЦБ РФ после апрельской статистики заявил, что диверсифицирует международные резервы, учитывая все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.

Экономика заставляет

В ожидании развития цикла повышения ставки ФРС США отмечается быстрый рост доходности и, соответственно, падение цены американских облигаций с коротким сроком обращения. В настоящее время, например, доходность «двухлеток» США стремится к 2,65% годовых, доходность 10-леток — к 2,82%, отмечает Михаил Крылов из инвесткомпании «Golden Hills — КапиталЪ АМ».

Такая тенденция заставляет всех инвесторов, и Россию в том числе, продавать короткие облигации США, рассуждает Владимир Рожанковский из компании «Международный финансовый центр», работающей в сфере инвестиционного консалтинга. Значительная часть российских резервов инвестировалась как раз в короткие облигации США, добавляет Олег Кузьмин из «Ренессанс Капитала».

Выводимые средства могут вкладываться, например, в европейские долговые бумаги или в монетарное золото, доля которого в резервах РФ уже составляет около 20%, полагает Кузьмин.

Китай , как и Россия, также наращивает долю золота в резервах, однако в этом плане нашим странам нужно быть внимательными к рыночным тенденциям. Поскольку рынок золота может быть очень волатильным, на нем возможны провалы цены — как некий ответ заинтересованных сторон на резкое снижение доли России в облигациях США. В этом плане Китаю нужно решительнее развивать свою золотую биржу, чтобы избежать волатильности", — рассуждает Рожанковский.

Политика имеет значение

"Русал" и Эксперты напоминают о новых санкциях против РФ, введенных США в апреле, и звучавших угрозах их расширения на российский госдолг. США в начале апреля впервые внесли в свой так называемый «черный список» (SDN-лист) крупные российские публичные компании — контролируемые Олегом Дерипаской En+ . Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

"Хеджирование политических рисков вполне оправданно. Оставшиеся 14,9 миллиарда долларов уже составляют лишь около 3% нынешних валютных резервов, и это уже фактически снимает риск заморозки резервов, например в ответ на наши контрсанкции", — отмечает Александр Разуваев из компании «Альпари».

Хеджирование рисков заморозки российских активов в США — важная причина снижения доли России в «казначейках», говорит и Рожанковский. Это вполне согласовывается с наращиванием в последние месяцы доли золота в резервах РФ, добавил он.