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Во время рейда оренбургские энергетики обнаружили устаревшие приборы учета
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Во время рейда оренбургские энергетики обнаружили устаревшие приборы учета 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Во время рейда в поселке Берды бригада Дзержинского РЭС Оренбургского производственного отделения (ПО) филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») — «Оренбургэнерго» обнаружила в нескольких домах счетчики с истекшим сроком поверки.
Энергетики начали обход с переулка Пятницкого, где преобладает малоэтажная застройка. В первом же доме был обнаружен старый прибор учета, у которого истекли сроки эксплуатации и поверки, а класс точности не соответствовал требованиям стандартов. Сотрудники Дзержинского РЭС рекомендовали хозяйке установить новый счетчик.
«Перед тем как заменить прибор учета, необходимо прийти в сбытовую или сетевую организацию и написать заявление, — объяснила владелице дома Елена Пильщикова, электромонтер участка балансов Дзержинского РЭС Оренбургского ПО. — Если вы будете менять счетчик с привлечением сторонней организации, сразу после установки еще раз обратитесь в сбытовую организацию или в районные электросети. Специалисты приедут, опломбируют и выдадут документ. Причем опломбировка будет бесплатной».
В соседнем доме счетчик также не соответствовал нормативам. Хозяину выдали предписание и уточнили, что заменить устаревший прибор необходимо в течение месяца.
В некоторых домах энергетики протянули контакты, установили антимагнитные пломбы, выполнили инструментальную проверку счетчиков.
«Плановые и внеплановые проверки приборов учета, рейды по выявлению несанкционированных подключений проводятся ежемесячно, — рассказал Денис Захаркин, начальник участка балансов и учета электрической энергии Дзержинского РЭС. — В этом году мы выезжали в рейды более 50 раз. Обнаружили 41 факт безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на 329 тысяч киловатт*часов электроэнергии, выдали 68 предписаний на замену приборов учета».
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