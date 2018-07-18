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Оптические заготовки для ночного видения из германия выпустили в Лиде
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Оптические заготовки для ночного видения из германия выпустили в Лиде 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Способности типичного полупроводника германия пропускать инфракрасные лучи эффективно использовали белорусские специалисты завода «Оптик» в Лиде. Они уже выпустили первую партию оптических заготовок из этого редкоземельного металла. Информация об этом размещена на сайте свободной экономической зоны «Гродноинвест», сообщает БЕЛТА.
Свойства этого уникального химического элемента, который был предсказан Менделеевым почти 150 лет назад, широко применяются сегодня для изготовления приборов ночного видения, систем тепловидения, компьютерной и авиационной техники, противопожарных систем, космического зондирования Земли.
Предприятие приступило к освоению сложной технологии обработки заготовок из германия в начале этого года, а в самом конце июня уже выпустило первую партию продукции под заказ. Изделия «изготавливаются по техническим требованиям и спецификациям заказчика. Обработка оптических деталей из германия — услуга дорогостоящая, однако очень востребованная на сегодняшний день. Неудивительно, что продукцией завода уже заинтересовались партнеры Союзного государства. Поэтому в Лиде рассчитывают на рост заказов», — отмечается в сообщении СЭЗ «Гродноинвест».
"Завод «Оптик», по информации агентства, является ведущим производителем оптической продукции и компонентов. Экспорт изделий осуществляется в страны СНГ и ЕС, США.
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