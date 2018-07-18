Чистая вода и ТБО. Ямал внёс свои предложения в федеральную экологическую программу

Они касаются реализации региональной части федеральных экологических проектов, которые позволят обеспечить население округа качественной питьевой водой и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами, учитывающую специфику округа. Предложения сформировали департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса и департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО.

Кроме того, министерству природных ресурсов и экологии РФ предложено дополнить федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» мероприятиями по подъему и утилизации брошенных затонувших плавсредств в водоёмах Обского бассейна. Сегодня на территории автономного округа насчитывается более 270 таких объектов. Аналогичная проблема характерна и для Югры . Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, реализация данного мероприятия позволит не только улучшить экологическое состояние конкретных водоёмов, но и окажет благоприятное влияние на флору и фауну всего Обского бассейна.

Национальные проекты разрабатывают для обеспечения выполнения указа президента России от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Согласно представленным Минприроды РФ материалам, в состав национального проекта «Экология» планируют включить 10 федеральных проектов: «Чистая страна»; «Строительство объектов по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов»; «Инфраструктура I-II классов опасности»; «Оздоровление Волги»; «Сохранение озера Байкал»; «Сохранение уникальных водных объектов»; «Питьевая вода»; «Сохранение биологического разнообразия»; «Сохранение лесов»; «Чистый воздух».