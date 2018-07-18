В Свердловской области построят два центра ядерной медицины 

В Свердловской области построят центр ядерной медицины и протонный центр, [передает] (https://ura.news/news/1052343265) URA.RU. Их стоимость оценивается в 2 млрд руб. и в 3,6 — 4 млрд руб. соответственно.
Строительство ядерного центра будет вестись 2,5 — 3 года на средства инвесторов, а строительство протонного центра займет 5 — 6 лет.
«Один протонный центр может оказывать помощь 150-500 пациентам в год, имеющими локализации рака, которые нельзя лечить никакими методами, кроме как с использованием протонной терапии, например, меланома сетчатки глаза», — сказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.