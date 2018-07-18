В Свердловской области построят два центра ядерной медицины

Свердловской области построят центр ядерной медицины и протонный центр, [передает] (https://ura.news/news/1052343265) URA.RU. Их стоимость оценивается в 2 млрд руб. и в 3,6 — 4 млрд руб. соответственно.

Строительство ядерного центра будет вестись 2,5 — 3 года на средства инвесторов, а строительство протонного центра займет 5 — 6 лет.