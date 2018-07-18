120 миллионов за усладу для глаз: почему в Уфе не реконструируют фонтан у ДК Химик?

Молчаливый укор человеческому равнодушию

Время ничего не щадит: его жернова безжалостно перемалывают целые империи, и стирают из памяти бессчетные количества лиц. Забвению и разрухе в башкирской столице подверглись исторические здания и памятники. Не стал исключением и красивейший фонтан у дворца культуры «Химик» в Черниковке.

Что стало с одним из красивейших водных сооружений Уфы — в материале Ufa1.

Великолепная мусорка

Когда-то он радовал глаз тысячам местных жителей, но вот уже больше 15 лет стоит забытым и пустующим. Вместо струй воды в его чаше лишь капли дождя, мозаика выцвела и осыпалась. Под гнетом суровой жизни фонтан перед ДК Химик в Калининском районе превратился в красивую урну для бутылок, пакетов, стаканчиков, окурков, и прочих свидетельств не самого культурного отдыха городского аборигена.

Попытки реанимировать

В парке Нефтехимиков, где расположен фонтан, всегда хватает народу — играют и весело носятся дети, меланхолично бродят подростки с наушниками, порхают влюбленные парочки, а мамочки неспешно возят свои маленькие сокровища в колясках.

Жители Черниковки все еще надеются увидеть фонтан в сверкающих брызгах былого великолепия. Группа активистов неоднократно пыталась вернуть эту красоту к жизни, писала письма в администрацию и даже получала ответы. Городские власти обещали восстановить фонтан и называли конкретные сроки, но до каких бы то ни было зримых результатов дело так и не дошло.

Были обещания, не было результатов

В 2016 году на личном приеме граждан активисты обратились к Главе республики Рустэму Хамитову с просьбой восстановить полюбившийся городской объект. Рустэм Закиевич ответил, что по реконструкции фонтана и сквера вокруг него уже разработана проектно-сметная документация, и рассказал, что сооружение планируется полностью переделать — заменить чашу и добавить современную светомузыку. Руководитель региона поручил мэру города Иреку Ялалову завершить реконструкцию фонтана и сдать его городу уже через год, о чем сообщается на сайте Главы республики.

Но воз и ныне там: ветшающая конструкция все так же стоит надгробием своему былому величию, собирая вокруг себя мусор и бродяг.

Не оставлять попытки

Жители северной части города не стали сдаваться — в этом году написали новые запросы во все доступные инстанции города, начиная от администрации Калининского района и города, и заканчивая приемной главы республики. Активисты создали петиции за восстановление источника и собрали порядка 450 подписей.

Нужно 120 миллионов, но денег нет Как ответили активистам власти, на реконструкцию фонтана у ДК Химик нужно 120,9 миллиона рублей, а денег нет. Надо полагать, что в стоимость восстановления, включены и расходы на полное обновление сквера вокруг источника. Хотя цифра все равно выглядит запредельной. К примеру, за 10 миллионов рублей можно купить трехэтажный капитальный коттедж со всеми удобствами в черте города, еще и на гараж останется.

«Добавим ряд архитектурных решений»

Корреспондент Ufa1 отправил запрос в администрацию города и попросил разъяснить, на что планируется потратить столь колоссальную сумму.

— В проектную смету заложено множество работ, как по реконструкции самого фонтана, так и по благоустройству прилегающей территории. Планируется озеленить сквер, провести реконструкцию систем водоснабжения, добавить ряд архитектурных решений, обеспечить должную пожарную безопасность и охрану окружающей среды, а также сделать сквер и фонтан удобным для посещения инвалидами, — ответили в мэрии.

Возможно, все это в совокупности и может стоить таких огромных денег. Хотя принять это сознание отказывается.

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