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Бонусная программа «Московского долголетия» стартовала в парке на Угличской
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Бонусная программа «Московского долголетия» стартовала в парке на Угличской 

Управа района Лианозово 59 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
В Лианозовском парке стартовала бонусная программа для участников «Московского долголетия», которая действует при записи на следующие направления: общая физическая подготовка, скандинавская ходьба, гимнастика, фитнес + тренажеры, танцы, шахматы + шашки. Каждый участник, присоединившийся к проекту, получает стильную кружку и единую карточку, в которой фиксируется количество занятий. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Светлана Мурси.
— За пять занятий за месяц по одной активности участник получает купон на чай/кофе, за 15 занятий — билет в музей или театр, а за 20 занятий — билет на две персоны в любое кафе парка. Кроме того, каждому участнику, который приведет с собой в проект друга, полагается скидка в размере 50% на услуги прокатных пунктов и детских аттракционов, — уточнила Светлана Мурси.
Напомним, что Лианозовский парк находится по адресу: ул. Угличская, д. 13. Расписание бесплатных занятий в рамках «Московского долголетия» опубликовано на сайте парка. (еп)
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