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Минкомсвязь будет усиливать позиции российских СМИ на внешних рынках
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Минкомсвязь будет усиливать позиции российских СМИ на внешних рынках 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ставит задачу усилить позиции российских СМИ на внешних рынках, а также увеличить объемы иностранной рекламы, привлекаемой в РФ. Об этом в среду сообщил замглавы ведомства Алексей Волин, выступая на Всероссийском образовательном молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
"Задач несколько. Первая — увеличение экспорта IT-технологий и софта, задача вторая — увеличение экспорта решений и технологий, связанных с кибербезопасностью, задача третья — увеличение экспорта российского кино и сериалов", — сказал он, отвечая на вопрос о задачах ведомства на внешних рынках на ближайшие пять — десять лет. Кроме того, среди основных задач — «усиление позиций российских СМИ на зарубежных рынках и создание условий для того, чтобы они так же могли конкурировать и развиваться».
Также Волин заявил о необходимости увеличения объемов иностранной рекламы, привлекаемой в российские СМИ и интернет-ресурсы.
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