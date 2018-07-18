Минкомсвязь будет усиливать позиции российских СМИ на внешних рынках

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ставит задачу усилить позиции российских СМИ на внешних рынках, а также увеличить объемы иностранной рекламы, привлекаемой в РФ . Об этом в среду сообщил замглавы ведомства Алексей Волин , выступая на Всероссийском образовательном молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

"Задач несколько. Первая — увеличение экспорта IT-технологий и софта, задача вторая — увеличение экспорта решений и технологий, связанных с кибербезопасностью, задача третья — увеличение экспорта российского кино и сериалов", — сказал он, отвечая на вопрос о задачах ведомства на внешних рынках на ближайшие пять — десять лет. Кроме того, среди основных задач — «усиление позиций российских СМИ на зарубежных рынках и создание условий для того, чтобы они так же могли конкурировать и развиваться».

Также Волин заявил о необходимости увеличения объемов иностранной рекламы, привлекаемой в российские СМИ и интернет-ресурсы.