На территории ЦВО пройдут 4 конкурса АРМИ-2018

Российские военнослужащие будут соревноваться с иностранными коллегами в конкурсах «Военное ралли», «Отличники войсковой разведки», «Рембат» и «Мастер-оружейник».

В период с 28 июля по 11 августа на территории Центрального военного округа пройдет 4 международных конкурса АрМИ-2018, один из которых — «Военное ралли» — проводится на территории округа впервые.

Китая, Узбекистана, Ирана и Армении. На полигоне Константиновка пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения пройдет конкурс среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник». В нем примут участие команды из России

Зимбабве, Казахстан, Войсковые разведчики Республик Армения, Беларусь Судан , Узбекистан и Китайской Народной Республики, а также Российской Федерации продемонстрируют свои умения на полигоне Кольцово Новосибирского высшего военного командного училища. Одной из особенностей конкурса в этом году станет демонстрация участниками навыков применения беспилотных летательных аппаратов ближнего действия и комплексов разведки, управления и связи.

Военные водители Китая и Узбекистана впервые примут участие в международном конкурсе «Военное ралли», который состоится в Кызыле . Также в состязаниях примут участие команды от России, Египта , Китая и Узбекистана. Команда Китая будет принимать участие в гонке по бездорожью на своих автомобилях «Богатырь» EQ2150, все остальные команды поедут на военной технике российского производства — автомобилях «Урал», «КамАЗ» и «Тигр». Международный этап соревнования впервые пройдет на горном полигоне Кара-Хаак.

Международный конкурс «Рембат» пройдет на полигоне Карьер омского филиала Военной академии материально-технического обеспечения. В нем примут участие команды Республики Казахстан, Китайской Народной Республики и Российской Федерации.

Полигоны полностью готовы к проведению Армейских международных игр.