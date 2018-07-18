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На территории ЦВО пройдут 4 конкурса АРМИ-2018
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На территории ЦВО пройдут 4 конкурса АРМИ-2018 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Российские военнослужащие будут соревноваться с иностранными коллегами в конкурсах «Военное ралли», «Отличники войсковой разведки», «Рембат» и «Мастер-оружейник».
В период с 28 июля по 11 августа на территории Центрального военного округа пройдет 4 международных конкурса АрМИ-2018, один из которых — «Военное ралли» — проводится на территории округа впервые.
На полигоне Константиновка пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения пройдет конкурс среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник». В нем примут участие команды из России, Китая, Узбекистана, Ирана и Армении.
Войсковые разведчики Республик Армения, Беларусь, Зимбабве, Казахстан, Судан, Узбекистан и Китайской Народной Республики, а также Российской Федерации продемонстрируют свои умения на полигоне Кольцово Новосибирского высшего военного командного училища. Одной из особенностей конкурса в этом году станет демонстрация участниками навыков применения беспилотных летательных аппаратов ближнего действия и комплексов разведки, управления и связи.
Военные водители Китая и Узбекистана впервые примут участие в международном конкурсе «Военное ралли», который состоится в Кызыле. Также в состязаниях примут участие команды от России, Египта, Китая и Узбекистана. Команда Китая будет принимать участие в гонке по бездорожью на своих автомобилях «Богатырь» EQ2150, все остальные команды поедут на военной технике российского производства — автомобилях «Урал», «КамАЗ» и «Тигр». Международный этап соревнования впервые пройдет на горном полигоне Кара-Хаак.
Международный конкурс «Рембат» пройдет на полигоне Карьер омского филиала Военной академии материально-технического обеспечения. В нем примут участие команды Республики Казахстан, Китайской Народной Республики и Российской Федерации.
Полигоны полностью готовы к проведению Армейских международных игр.
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