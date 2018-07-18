Международный этап «Военного ралли» впервые пройдет в ЦВО

Всего в Центральном военном округе пройдут четыре конкурса в рамках Армейских Международных Игр 2018 года.

Четыре международных армейских конкурса в рамках АрМИ-2018 пройдут на территории Центрального военного округа, причем один из них — «Военное ралли» — состоится в ЦВО впервые. Информацию об этом распространила пресс-служба округа.

«В период с 28 июля по 11 августа на территории Центрального военного округа пройдут четыре международных конкурса АрМИ-2018, один из которых — международный этап «Военного ралли» — пройдет на территории округа впервые», — говорится в сообщении.

Китая, Узбекистана, Ирана и Армении. Так, на полигоне «Константиновка» пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения пройдет конкурс среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник». В нем примут участие команды из России

Зимбабве, Казахстана, Войсковые разведчики из Армении, Белоруссии Судана , Узбекистана, Китайской Народной Республики и Российской Федерации продемонстрируют свое мастерство на полигоне «Кольцово» Новосибирского высшего военного командного училища.

Одной из особенностей конкурса в этом году станет демонстрация участниками навыков применения беспилотных летательных аппаратов ближнего действия и комплексов разведки, управления и связи.

Военные водители из Китая и Узбекистана впервые примут участие в международном конкурсе «Военное ралли-2018», который состоится в Кызыле . Также в состязаниях примут участие команды от России и Египта . Команда КНР будет принимать участие в гонке по бездорожью на своих автомобилях «Богатырь» EQ2150, все остальные команды поедут на военной технике российского производства — автомобилях «Урал», «КамАЗ» и «Тигр». Международный этап соревнований впервые пройдет на горном полигоне «Кара-Хаак».

Международный конкурс «Рембат» пройдет на полигоне «Карьер» омского филиала Военной академии материально-технического обеспечения. В нем примут участие команды Республики Казахстан, Китайской Народной Республики и Российской Федерации.