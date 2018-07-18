Разлившаяся кубанская река несет к морю тонны мертвой древесины

После ливневых дождей на Кубани река Шапсухо вышла из своих берегов и собрала весь окрестный мусор — преимущественно, мертвые деревья, палки и доски, которые затем выносит течением в Черное море.

Публикация от Free Krasnodar (@typicalkrd) 18 Июл 2018 в 1:46 PDT Жители курортного села Лермонтово уже по «достоинству» оценили «речные дары» — в настоящее время на местный центральный пляж морские волны выносят колоссальное количество мусора, состоящего из палок, сучьев и древесной трухи.

Публикация от Free Krasnodar (@typicalkrd) 18 Июл 2018 в 3:18 PDT Сейчас местное побережье для купания не пригодно.