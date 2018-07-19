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В Саратовской области полицейские и общественники рассказали жителям о государственных услугах, предоставляемых ОМВД
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В Саратовской области полицейские и общественники рассказали жителям о государственных услугах, предоставляемых ОМВД 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Петровские полицейские и члены Общественного совета при ОМВД по Петровскому району Саратовской области в очередной раз проинформировали петровчан о порядке получения государственных услуг, предоставляемых отделом МВД, в том числе в электронном виде, рассказали о преимуществах их получения через Единый портал госуслуг и о том, что такой способ значительно упрощает процедуру, экономит время и деньги.
Общественники акцентировали внимание граждан на том, что для получения государственных услуг не нужны никакие посредники, а также вручили петровчанам тематические памятки.
Информирование петровчан о госуслугах, предоставляемых ОМВД, будет продолжено и в дальнейшем на регулярной основе.
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