В Саратовской области полицейские и общественники рассказали жителям о государственных услугах, предоставляемых ОМВД

Петровские полицейские и члены Общественного совета при ОМВД по Петровскому району Саратовской области в очередной раз проинформировали петровчан о порядке получения государственных услуг, предоставляемых отделом МВД , в том числе в электронном виде, рассказали о преимуществах их получения через Единый портал госуслуг и о том, что такой способ значительно упрощает процедуру, экономит время и деньги.

Общественники акцентировали внимание граждан на том, что для получения государственных услуг не нужны никакие посредники, а также вручили петровчанам тематические памятки.

Информирование петровчан о госуслугах, предоставляемых ОМВД, будет продолжено и в дальнейшем на регулярной основе.