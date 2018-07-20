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В Саратовской области полицейские и общественники продолжают посещать детские оздоровительные лагеря
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В Саратовской области полицейские и общественники продолжают посещать детские оздоровительные лагеря 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Очередной визит состоялся в ДОЛ им. Гайдара в Петровском районе области. Здесь побывали госавтоинспекторы и члены Общественного совета при ОМВД по Петровскому району.
«ПДД для всех важны» — под таким девизом прошла очередная встреча автоинспекторов ОГИБДД Евгении Плитовой, Оксаны Пименовой и члена Общественного совета при ОМВД России по Петровскому району Романа Душутина с ребятами, отдыхающими в загородном детском оздоровительном лагере им. А. Гайдара.
Гости предложили детям показать свои знания правил дорожного движения, разгадывая тематические ребусы и кроссворды, а так же продемонстрировать навыки езды на велосипеде.
Провести мероприятие полицейским и общественникам помогли юные инспекторы дорожного движения. В заключение мероприятия визитеры пожелали детям крепкого здоровья и хорошего отдыха, а победителям вручили полезные сувениры — светоотражающие значки.
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