В Саратовской области полицейские и общественники продолжают посещать детские оздоровительные лагеря

Очередной визит состоялся в ДОЛ им. Гайдара в Петровском районе области. Здесь побывали госавтоинспекторы и члены Общественного совета при ОМВД по Петровскому району.

«ПДД для всех важны» — под таким девизом прошла очередная встреча автоинспекторов ОГИБДД Евгении Плитовой, Оксаны Пименовой и члена Общественного совета при ОМВД России по Петровскому району Романа Душутина с ребятами, отдыхающими в загородном детском оздоровительном лагере им. А. Гайдара.

Гости предложили детям показать свои знания правил дорожного движения, разгадывая тематические ребусы и кроссворды, а так же продемонстрировать навыки езды на велосипеде.

Провести мероприятие полицейским и общественникам помогли юные инспекторы дорожного движения. В заключение мероприятия визитеры пожелали детям крепкого здоровья и хорошего отдыха, а победителям вручили полезные сувениры — светоотражающие значки.