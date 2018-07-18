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На предприятиях Челябинской области продолжаются массовые сокращения
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На предприятиях Челябинской области продолжаются массовые сокращения 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Еще до вступления в силу нового пенсионного законодательства южноуральцы начали массово терять работу — до зимы 193 предприятия намерены сократить 1147 работников, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на официальные материалы Главного управления по труду и занятости Челябинской области.
Массово уволить 218 человек планируют шесть организаций, в том числе четыре четыре южноуральских предприятия уведомили о высвобождении 167 сотрудников. В связи с ликвидацией учреждения в целях дальнейшей оптимизации здравоохранения лишатся постоянной работы все сотрудники Лазурненской специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. Окажутся на улице 63 работника ликвидируемого подразделения ООО «Молл», 25 работников АО «Уфалейникель» и 17 сотрудников челябинского волейбольного клуба «Автодор-Метар» в Челябинска.
Еще 188 организаций сократят 953 работников вне рамок массовых увольнений. На режим неполного рабочего времени по инициативе работодателя перейдут 49 предприятий с четырьмя с половиной тысячами сотрудников, в том числе тысяча 470 тружеников ООО «ЧТЗ-Уралтрак».
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