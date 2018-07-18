Африканцы, желавшие уехать в Финляндию, попались пограничникам в посёлке Торфяновка

Шестеро болельщиков из Эфиопии и Эритреи после ЧМ хотели променять родину на Финляндию , но временно остались в России , так как были задержаны в посёлке Торфяновка Выборгского района Ленобласти . Как сообщил ivbg.ru источник, шестеро граждан двух африканских республик, которые хотели переехать на ПМЖ в Финляндию, были задержаны в Торфяновке бдительными русскими пограничниками ещё днём 17 июля.

Оказалось, что компания путешественников состояла из эфиопов от 1982 до 1994 года рождения и гражданок Эритреи 21 и 24 лет. Все они попали в Россию по паспорту болельщика, который выдавался перед ЧМ по футболу.

За нарушение правил пребывания в России им грозит штраф от 5 до 7 тыс. рублей и выдворение в родные просторы.