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Африканцы, желавшие уехать в Финляндию, попались пограничникам в посёлке Торфяновка
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Африканцы, желавшие уехать в Финляндию, попались пограничникам в посёлке Торфяновка 

Ivyborg.ru 1 час назад
Шестеро болельщиков из Эфиопии и Эритреи после ЧМ хотели променять родину на Финляндию, но временно остались в России, так как были задержаны в посёлке Торфяновка Выборгского района Ленобласти. Как сообщил ivbg.ru источник, шестеро граждан двух африканских республик, которые хотели переехать на ПМЖ в Финляндию, были задержаны в Торфяновке бдительными русскими пограничниками ещё днём 17 июля.
Оказалось, что компания путешественников состояла из эфиопов от 1982 до 1994 года рождения и гражданок Эритреи 21 и 24 лет. Все они попали в Россию по паспорту болельщика, который выдавался перед ЧМ по футболу.
За нарушение правил пребывания в России им грозит штраф от 5 до 7 тыс. рублей и выдворение в родные просторы.
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