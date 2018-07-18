«Первая Тяжеловесная Компания» — лидер рейтинга InfoLine по производительности парка

Вагоны нового поколения обеспечивают рост объемов перевозок за счет большего веса поезда на линиях с ограниченной пропускной способностью, по статистике в пять раз реже попадают в текущий отцепочный ремонт, работают на увеличенных гарантийных участках, когда вагон не осматривается в пути следования до 6 тыс. км, имеют повышенную отказоустойчивость ходовых частей.

«ПТК» также сохранила в рейтинге 8-е место по количеству вагонов в управлении и объему перевозок.

«Первая Тяжеловесная Компания» (ПТК) — крупнейший собственник и оператор парка нового поколения в РФ . Создана в 2016 году группой «Промышленные инвесторы» для инвестирования в проекты на рынке железнодорожных перевозок, в частности, перспективный сегмент тяжеловесного движения. Парк в управлении — более 40 тысяч единиц.

ПТК занимает 1-е место по производительности подвижного состава и 8-е место по объему перевозок и численности парка среди крупнейших российских железнодорожных операторов согласно рейтингу INFOLine Rail Russia TOP по итогам 1-го кв. 2018 года.