Ещё
«Первая Тяжеловесная Компания» — лидер рейтинга InfoLine по производительности парка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве введен план "Перехват"
В Москве введен план "Перехват"

«Первая Тяжеловесная Компания» — лидер рейтинга InfoLine по производительности парка 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Вагоны нового поколения обеспечивают рост объемов перевозок за счет большего веса поезда на линиях с ограниченной пропускной способностью, по статистике в пять раз реже попадают в текущий отцепочный ремонт, работают на увеличенных гарантийных участках, когда вагон не осматривается в пути следования до 6 тыс. км, имеют повышенную отказоустойчивость ходовых частей.
«ПТК» также сохранила в рейтинге 8-е место по количеству вагонов в управлении и объему перевозок.
«Первая Тяжеловесная Компания» (ПТК) — крупнейший собственник и оператор парка нового поколения в РФ. Создана в 2016 году группой «Промышленные инвесторы» для инвестирования в проекты на рынке железнодорожных перевозок, в частности, перспективный сегмент тяжеловесного движения. Парк в управлении — более 40 тысяч единиц.
ПТК занимает 1-е место по производительности подвижного состава и 8-е место по объему перевозок и численности парка среди крупнейших российских железнодорожных операторов согласно рейтингу INFOLine Rail Russia TOP по итогам 1-го кв. 2018 года.
В сотрудничестве с ОАО «РЖД» компания развивает технологии тяжеловесного движения для увеличения провозной способности железнодорожной инфраструктуры за счет наращивания массы поезда и нагрузки на ось. Операторскую деятельность в рамках ПТК ведет транспортная компания «Восток1520».
РЖД-Партнер: последние новости
Казахстан начал поставки муки в Афганистан по новому ж/д маршруту За взятку в 1,2 млн руб. работник филиала ОАО РЖД может получить до 15 лет тюрьмы Грузы из Китая перехватит Петербург
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии359
У Крымского моста появится конкурент77
Украина присвоила четыре санатория в Крыму134
Россия забрала деньги из США315
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение