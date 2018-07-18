Журналисты, физики или строители? Смотрим, какие специальности выбирают будущие уральские студенты

В университетах Екатеринбурга полным ходом идет набор абитуриентов. Недавно мы рассказывали о том, сколько в вузах в этом году выделено бюджетных мест, а также о стоимости обучения на разных специальностях. А теперь мы узнали, на кого чаще всего хотят учиться молодые люди.

В Уральском федеральном университете (УрФУ) самыми популярными традиционно остаются следующие специальности: экономика, информационная безопасность, экономическая безопасность, строительство, строительство уникальных зданий и сооружений, журналистика.

Рассказывая о приемной кампании, в УрФУ отметили, что в этом году впервые будут зачислены два участника международных олимпиад России по физике.

— Ребята уже подали оригиналы аттестатов. Сейчас они уехали в Китай представлять Россию на международной олимпиаде по физике, — рассказала ответственный секретарь приемной комиссии УрФУ Юлия Воронцова.

По сравнению с прошлым годом число победителей и призеров олимпиад, поступивших в УрФУ без вступительных испытаний, возросло в два раза. Таких абитуриентов зачисляют в университет нулевым этапом 29 июля.

В Уральском государственном юридическом университете в топе направлений держатся три специальности: юриспруденция, судебно-прокурорская деятельность, правовое обеспечение национальной безопасности.

Ответственный секретарь приемной комиссии Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Илья Александрович рассказал, что в этом году подается очень много заявлений на направление педагогического образования «математика и информатика».

— Оно идет прямиком за традиционно лидирующими гуманитарными специальностями, — рассказал Илья Александрович.

Топ направлений подготовки бакалавриата УрГПУ теперь такой: направление подготовки педагогического образования «история и обществознание», «русский язык и литература», «иностранные языки», начальное и дополнительное образование, направление подготовки педагогического образования «математика и информатика».

А для Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) не прошло бесследно проведение матчей ЧМ-2018. В вузе особенно большой поток ребят ожидают в последнюю неделю работы приемной комиссии, и подводить какие-либо итоги им еще слишком рано.

— На данный момент к нам подали на 20% больше заявлений, чем в прошлом году, но так как выпускные и выдачу аттестатов сдвинули из-за матчей чемпионата мира, ожидается, что многие ребята придут к нам в последнюю неделю работы приемной комиссии, — рассказала ответственный секретарь приемной комиссии УрГЭУ Ирина Евгеньевна.

Приемные комиссии продолжат работать до начала августа.

После школьных выпускных мы расспрашивали вчерашних школьников, куда они собираются поступать и о чем мечтают. Мало что общего с популярными сегодня профессиями в вузах.