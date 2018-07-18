Россия не видит признаков того, что Финляндия изменит позицию о неприсоединении к НАТО

"Каждая страна самостоятельно определяет свою политику безопасности. В настоящее время государственное руководство Финляндии не видит необходимости вступления страны в НАТО, — отметил дипломат. — Линия президента Саули Ниинистё на сохранение политики неучастия в военных союзах поддерживается подавляющим большинством финского населения".

По словам главы дипмиссии, на сегодняшний день за членство Финляндии в НАТО выступает не более 20% финнов. «Эта цифра говорит сама за себя», — добавил Кузнецов. «При этом мы не видим признаков того, что в обозримой перспективе ситуация может измениться», — подчеркнул посол.

"Со своей стороны, мы ценим финскую политику военного неприсоединения, считаем ее важным фактором сохранения стабильности и обеспечения безопасности на Севере Европы", — обратил внимание российский посол в Хельсинки.