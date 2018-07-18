Посол РФ в Хельсинки: Финляндия не отзовет разрешение на создание «Северного потока — 2 »

Хельсинки Павел Кузнецов. МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Финляндия , как страна, неукоснительно придерживающаяся принципов правового государства, не отзовет разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» на своей территории. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России

"Финляндия, как известно, выдала все необходимые разрешения на проведение работ по прокладке газопровода «Северный поток — 2» в финляндской экономической зоне, — напомнил дипломат. — Тем самым был подтвержден неоднократно озвученный ранее деполитизированный подход наших финских партнеров к данному проекту как к исключительно коммерческому с учетом тщательного анализа возможного воздействия в ходе строительства и последующей эксплуатации «Северного потока — 2» на окружающую среду".

"Невозможно себе представить, чтобы Финляндия, неукоснительно придерживающаяся принципов правового государства, отозвала уже выданные разрешения под воздействием конъюнктурных политизированных факторов", — подчеркнул российский посол.

Отвечая на вопрос о попытках убедить Данию присоединиться к данному проекту, он отметил, что влияние на Копенгаген уже оказывает тот факт, что «все другие государства, по территории которых пройдет газопровод, выдали необходимые разрешения».

"Вопрос в том, насколько долго датчане захотят оставаться в абсолютном одиночестве, — указал Кузнецов. — Но даже если и захотят, это не критично. Существуют альтернативные маршруты прокладки «Северного потока — 2», которые не зависят от воли Копенгагена".