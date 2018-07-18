«Живём на Севере». Ямальцы сами выберут приоритеты программы «Сотрудничество»

Опрос жителей Ямало-Ненецкого автономного округа по приоритетным направлениям финансирования программы «Сотрудничество» проведут с использованием информационного ресурса «Живем на Севере».

Голосование будет проходить в режиме online с 15 августа по 9 сентября, в нем могут принять участие жители всех муниципальных образований. Зарегистрированным пользователям ресурса предложат один вопрос и не менее восьми вариантов ответов. Из них участник опроса выберет только те направления программы «Сотрудничество», которые считает для себя наиболее актуальными.

Для тех, кто не сможет принять участие в online-голосовании, предусмотрен опрос с заполнением печатной анкеты. Он пройдет 9 сентября на территориальных счётных участках в каждом муниципальном образовании и будет организован силами волонтёров Ассоциации муниципальных образований ЯНАО. Информация о местах расположения и времени работы участков будет размещена на информационном ресурсе «Живём на Севере».

Итоги опроса подведут 13 сентября и опубликуют в средствах массовой информации. Документ с результатами голосования жителей округа передадут ямальским депутатам Тюменской областной Думы с рекомендацией учесть мнение населения ЯНАО при распределении объёмов финансирования программы «Сотрудничество» на 2019 год.

Напомним, инициатива о проведении народного голосования по определению основных приоритетов финансирования ямальской части программы «Сотрудничество» была озвучена жителями Приуральского района во время встречи с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым в Аксарке. Глава региона поддержал идею приуральцев, предложив задействовать для этого региональный информационный ресурс «Живём на Севере». Портал стал площадкой для проведения голосований по самым актуальным темам жизни северных городов и посёлков. Как сообщает пресс-служба главы региона, за время его существования ямальцы предложили более 2200 идей и проголосовали более 650 тысяч раз.