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Посол России в США назвал фарсом задержание Марии Бутиной
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Посол России в США назвал фарсом задержание Марии Бутиной 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: dp.ru
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва будет добиваться освобождения задержанной в Штатах россиянки Марии Бутиной, передает «РИА Новости».
«Понимаете, это какой-то фарс, это комедия — то, что происходит сегодня в США. Трагедия, фарс просто, понимаете — то, что они творят. Эти обвинения, абсолютно незаконные обвинения, попытки не допустить встреч российских дипломатов с этой девушкой, сломать ее по сути дела», — сказал он.
Ранее федеральные прокуроры США рассказали, что опасаются побега россиянки. Они попросили оставить ее под стражей до суда. По словам прокуроров, Бутина якобы «вступала в контакт с официальными лицами, которые были сотрудниками российской разведки» во время своего пребывания в США.
Ранее из материалов Минюста США стало известно, что в Вашингтоне задержали гражданку России Марию Бутину — она обвиняется в сговоре с целью работы в США в качестве агента России без предварительного уведомления генпрокурора страны.
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