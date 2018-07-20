Посол России в США назвал фарсом задержание Марии Бутиной

«Понимаете, это какой-то фарс, это комедия — то, что происходит сегодня в США. Трагедия, фарс просто, понимаете — то, что они творят. Эти обвинения, абсолютно незаконные обвинения, попытки не допустить встреч российских дипломатов с этой девушкой, сломать ее по сути дела», — сказал он.

Ранее федеральные прокуроры США рассказали, что опасаются побега россиянки. Они попросили оставить ее под стражей до суда. По словам прокуроров, Бутина якобы «вступала в контакт с официальными лицами, которые были сотрудниками российской разведки» во время своего пребывания в США.