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Белый дом изучает дело обвиняемой в США россиянки Марии Бутиной
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Белый дом изучает дело обвиняемой в США россиянки Марии Бутиной 

BFM.RU 58 минут назад
Фото: Амител
Белый дом следит за ситуацией с задержанием в США гражданки России Марии Бутиной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга в среду, передает ТАСС. «Конечно, мы изучаем это [дело]», — сказала она. Сандерс добавила, что речь идет о «длительном [судебном] процессе».
Сандерс назвала «массовой медиаистерией» произошедшую во вторник путаницу, когда некоторые американские СМИ, настроенные против политики властей США, перепутали фотографии Бутиной и сотрудницы Белого дома (у обеих девушек рыжий цвет волос), обвинив последнюю в шпионаже в пользу РФ. Данная ситуация, по словам Сандерс, «показывает всю возмутительность и простое желание найти негатив во всем, что делает нынешний президент».
«Некие обвинения в шпионаже в пользу России звучат только из-за того, что кто-то просто является рыжим. Я думаю, что это полностью вышло из-под контроля. Вам, ребята, нужно сделать шаг назад, притормозить и прекратить обвинять администрацию [президента США Дональда] Трампа во всем, что происходит», — отметила пресс-секретарь Белого дома, обращаясь к американским журналистам.
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