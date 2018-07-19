Белый дом изучает дело обвиняемой в США россиянки Марии Бутиной

Сандерс назвала «массовой медиаистерией» произошедшую во вторник путаницу, когда некоторые американские СМИ, настроенные против политики властей США, перепутали фотографии Бутиной и сотрудницы Белого дома (у обеих девушек рыжий цвет волос), обвинив последнюю в шпионаже в пользу РФ. Данная ситуация, по словам Сандерс, «показывает всю возмутительность и простое желание найти негатив во всем, что делает нынешний президент».

«Некие обвинения в шпионаже в пользу России звучат только из-за того, что кто-то просто является рыжим. Я думаю, что это полностью вышло из-под контроля. Вам, ребята, нужно сделать шаг назад, притормозить и прекратить обвинять администрацию [президента США Дональда] Трампа во всем, что происходит», — отметила пресс-секретарь Белого дома, обращаясь к американским журналистам.