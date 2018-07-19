Житель Омутнинска жестоко избил мужчину: суд вынес приговор

Омутнинский районный суд признал жителя Кировской области виновным в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

В отношении 32-летнего жителя города Омутнинска районный суд рассмотрел уголовное дело и признал его виновным по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), сообщили в прокуратуре Кировской области.

В суде было установлено, что 24 февраля 2018 года осужденный и потерпевший находились в кафе «Пятерка» города Омутнинска. Между мужчинами произошел конфликт: потерпевший оскорбил осужденного, а тот в ответ на оскорбление несколько раз ударил потерпевшего по голове и телу, причинив телесные повреждения, в том числе повлекшие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Итогом судебного разбирательства стал обвинительный приговор в отношении жителя Омутнинска: суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима . Кроме того суд удовлетворил исковые требования потерпевшего о взыскании с осужденного морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

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