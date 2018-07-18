В России появится «умная фабрика»После разработки, система может быть внедрена в любой производственный процесс для полного цифрового контроля всех этапов производства. Помимо контроля производственных ресурсов, сырья и производственного оборудования, система может осуществлять управление кадрами, финансами, маркетинговыми элементами, а также быстро изменять входящие параметры для изменения продукции.
Соответствующее соглашение о разработке системы было подписано 17 июля с участием вице-премьера Правительства РФ Максима Акимова. У государственных корпораций есть на разработку пять лет и 5 миллиардов рублей.
Сразу же после завершения разработки, система будет установлена на фабрики военно-промышленного комплекса для автоматизации производственных задач и снижения затрат на производство. Также, новое программное обеспечение позволит создать единый механизм учета и регулирования, для отслеживания текущей ситуации на производстве.
Также внедрение отечественной системы контроля позволит государственным и частным предприятиям отказаться от приобретения зарубежных аналогов программного обеспечения. Недавно одна из дочерних предприятий «Ростеха» представила новейшие образцы фрезерных и токарных станков, которые не уступают иностранным аналогам. Предприятия уже начали переоборудовать свои производственные линии под отечественные станки, которые значительно дешевле обходятся в обслуживании.