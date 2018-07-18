Современный спортивный объект в центре Вологды планирует оборудовать инвестор

Право организовать на месте старой хоккейной коробки новый спортобъект получила вологодская компания ООО «Стеклострой». Сегодня был заключен договор аренды.

Администрация города пыталась реализовать объект, расположенный за рыболовным магазином на ул. Мира, 17б, предлагая его в аренду, на протяжении долгого времени. Однако инвесторов, желающих арендовать хоккейный корт в самом центре Вологды не находилось.

Сейчас инвестор, который был определен в результате проведенного аукциона, планирует создать здесь футбольное поле с раздевалками и строениями для хранения инвентаря. Договор аренды заключен на 10 лет. Цена контракта составила 270 тыс. рублей в год.

«Начнем свои работы с демонтажа старой коробки и разработки проекта новой площадки. Далее будем просчитывать логистику, включая поставку и качество материалов. Проект не самый дешевый, хочется сделать все на европейском уровне», — прокомментировал директор ООО «Стеклострой» Михаил Бурдман.

В планах арендаторов устраивать на обновленной площадке футбольные турниры между командами со всей России и даже зарубежья.

«Это очень удобное место с точки зрения географического расположения и логистики. Вологжане смогут ходить сюда заниматься спортом после работы. В итоге здесь должен появиться настоящий оазис спорта», — говорит директор СДЮСШОР № 3 по футболу Дмиртий Жиобакас.

Контроль за выполнением всех условий договора будет осуществляться представителями городской администрации на всех этапах реализации проекта: от его разработки до выполнения работ по реконструкции площадки.

«Работы будут проводиться по согласованию с Департаментом имущественных отношений и Департаментом градостроительства Вологды по части архитектурных решений», — пояснил начальник отдела аренды и организации торгов Департамента имущественных отношений Вологды Дмитрий Шумов.

К разработке проекта компания ООО «Стеклострой» приступает сразу после заключения договора. Непосредственная реализация проекта стартует в сентябре.