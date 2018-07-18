Европейский «оазис спорта» хотят создать в центре Вологды

Новую жизнь подарят старому корту в центре областной столицы. Право организовать на месте хоккейной коробки спортивную площадку получила вологодская компания ООО «Стеклострой». Договор аренды заключили 18 июля.

Старую хоккейную коробку за рыболовным магазином на ул. Мира, 17б, уже несколько лет не использовали по назначению. Городская Администрация пыталась реализовать объект, предлагая его в аренду, но желающих не было, несмотря на то, что он находится в самом центре города.

Новый инвестор, которого определили в результате проведенного аукциона, планирует создать здесь спортивную площадку, а именно: футбольное поле с раздевалками и строениями для хранения инвентаря. Договор аренды заключен на 10 лет. Цена контракта — 270 тыс. рублей в год.

«Начнем свои работы с демонтажа старой коробки и разработки проекта новой площадки. Далее будем просчитывать логистику, включая поставку и качество материалов. Проект не самый дешевый, хочется сделать все на европейском уровне», — прокомментировал директор ООО «Стеклострой» Михаил Бурдман.

В планах арендаторов устраивать на обновленной площадке футбольные турниры между командами со всей России и даже зарубежья.

«Это очень удобное место с точки зрения географического расположения и логистики. Вологжане смогут ходить сюда заниматься спортом после работы. В итоге здесь должен появиться настоящий оазис спорта», — говорит директор СДЮСШОР № 3 по футболу Дмиртий Жиобакас.

Контролировать выполнение условий договора представители городской Администрации будут на всех этапах реализации проекта: от его разработки до выполнения работ по реконструкции площадки.

«Работы будут проводиться по согласованию с Департаментом имущественных отношений и Департаментом градостроительства Вологды по части архитектурных решений», — пояснил начальник отдела аренды и организации торгов Департамента имущественных отношений Вологды Дмитрий Шумов.

К разработке проекта компания ООО «Стеклострой» приступит немедленно, непосредственная реализация проекта стартует в сентябре.