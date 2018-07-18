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Ключ к запасам Арктики. На Восточной Мессояхе испытывают полимерное заводнение нефтеносных залежей
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Ключ к запасам Арктики. На Восточной Мессояхе испытывают полимерное заводнение нефтеносных залежей 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Компания «Мессояханефтегаз» завершила первый этап опытно-промышленных работ по полимерному заводнению на нефтеносных залежах Восточно-Мессояхского месторождения.
Результаты проведенных испытаний показали перспективность нового метода увеличения нефтеотдачи в условиях материковой Арктики.
Полимерное заводнение — альтернатива для нефтяников, ведущих разработку залежей повышенной вязкости. Традиционный метод вытеснения нефти в направлении добывающих скважин с использованием воды имеет ограничение по эффективности для месторождений, подобных Восточно-Мессояхскому. Происходит это из-за высокой разницы в физических параметрах: например, на Мессояхе вязкость нефти в 100 раз выше вязкости воды, а по критерию подвижности они различаются в 30 раз. Вода при вытеснении обгоняет нефть и образовывает «кинжальные прорывы», через которые стремится в добывающие скважины. Полимерный раствор, представляющий собой загущенный гель с длинной цепочкой молекулярных связей, выравнивает скорости жидкостей, вытесняет нефть равномерным фронтом и повышает охват пласта заводнением.
Испытания этого метода увеличения нефтеотдачи специалисты совместного предприятия «Газпром нефти» и Роснефти начали в прошлом году. В две нагнетательные скважины на пилотном участке месторождения закачали уже 160 тонн полимера, — сообщает управление корпоративных коммуникаций АО «Мессояханефтегаз». Получены данные, на основе которых уточнена гидродинамическая модель пласта и сокращен диапазон неопределенностей. Решение о тиражировании данного метода на весь эксплуатационный фонд скважин Восточно-Мессояхского месторождения примут после завершения второго этапа испытаний, цель которого закачать больший объем полимерной композиции, оценить величину дополнительной добычи и экономическую эффективность метода.
«На Восточной Мессояхе мы применяем широкий диапазон технологий и методов, позволяющих найти ключ к трудноизвлекаемым запасам Арктики. Полимерное заводнение — один из способов, обеспечивающих эффективность этой работы. Рано говорить об окончательных результатах, но проведенные испытания подтверждают наши базовые предпосылки относительно целесообразности применения этого метода повышения нефтеотдачи в Заполярье: по скважинам пилотного участка наблюдается стабилизация дебита нефти, снижается обводненность, происходит улучшение характеристики вытеснения», — отметил главный геолог «Мессояханефтегаза» Николай Глущенко.
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