ВЕНТУС дает больше видео или в ногу со временем

Вы большой поклонник SKODA? Хотите узнать ее изнутри? Тогда ВЕНТУС правильно сделал, что создал собственный канал на YouTube.

Теперь вы сможете наблюдать за жизнью дилерского центра не только на официальном сайте ВЕНТУС, но и на нашем канале YouTube.

Спросите, зачем на него тратить свое время? Мы ответим, оно того стоит!

Сомневаетесь в работе сервисного центра? На канале появятся репортажи из самого сердца  ремзоны.

Не можете решить, какую из SKODA покупать, а на посещение дилерского центра нет времени?  Не беда! Видеоотчет с внедорожных тест-драйвов уже есть на нашем канале.

Не знаете, как нас найти? Специально для вас наши сотрудники сняли видео, как добраться до дилерского центра ВЕНТУС от метро. Теперь вы знаете, где мы обитаем, поэтому ждем в гости.

Да и вообще, всегда приятно полюбоваться на себя любимого  приходите на наши презентации, а потом смотрите себя в наших видеороликах на официальном канале ВЕНТУС.

Узнайте своего железного друга лучше  видео о технологиях SKODA уже скоро на канале.

Согласитесь, что это стоит потраченного времени? Сразу назревает другой вопрос: «Как это все не пропустить?».

Это еще проще, просто подпишитесь на канал ВЕНТУС и в правом верхнем углу нажмите на колокольчик, так включатся оповещения, и вы точно не пропустите актуальную для вас информацию.

А в конце хочется добавить, это наша не первая социальная сеть, мы есть в Instagram, Facebook, Вконтакте. Подписывайтесь, будем всегда на связи!

ВЕНТУС

Официальный дилер SKODA

Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.

Тел. : +7 (495) 266-79-45 www.ventus.ru