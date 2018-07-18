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Центр «мои документы» на Алтушке расширил перечень услуг
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Центр «мои документы» на Алтушке расширил перечень услуг 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Уведомление на оформление налогового вычета на земельный участок теперь можно подать в офисе «Мои документы» Алтуфьевского района.
— Для этого необходим паспорт, уведомление, а также копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок, при их наличии, — отметили в пресс-службе «Моих документов».
Как уточнили в центре «Мои документы», необходимые бумаги будут принимать в учреждениях государственных услуг вне зависимости от места жительства. Напомним, что центр госуслуг Алтуфьевского района расположен по адресу Алтуфьевское шоссе, д. 56а. Он работает ежедневно с 08.00 до 20.00 без перерывов и выходных. (ео)
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