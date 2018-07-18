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UEFA не удовлетворил апелляции «Спартака» и «Зенита»
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UEFA не удовлетворил апелляции «Спартака» и «Зенита» 

360tv.ru 1 час назад
Апелляционный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не обжаловал иски петербургского «Зенита» и московского «Спартака» по решению закрыть домашние и выездные трибуны команд на ближайших еврокубковых матчах. Об этом сообщил сайт UEFA.
«Зенит» подавал апелляцию на вердикт союза от 31 мая. Согласно ему, петербургская команда должна провести ближайший домашний матч еврокубков без зрителей на трибунах из-за неподобающего поведения фанатов на мартовской встрече 1/8 финала Лиги Европы. Тогда «Зенит» сыграл вничью с немецким «Лейпцигом». Кроме того, команда должна выплатить штраф в 70 тысяч евро.
«Спартак» пытался оспорить решение Союза европейских футбольных ассоциаций также от 31 мая. Речь шла о запрете на продажу билетов болельщикам «красно-белых» на ближайшие три выездных матча еврокубков из-за беспорядков, которые вспыхнули на ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика». Игра прошла в Бильбао в феврале 2018 года и завершилась победой спартаковцев со счетом 2:1. «Спартак» также должен заплатить 55 тысяч евро штрафа.
UEFA отстранил итальянский клуб «Милан» от участия в еврокубках на следующие два сезона. Это решение связано с нарушением итальянцами финансовых правил. Команда имеет право обжаловать это постановление в спортивном арбитраже.
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