UEFA не удовлетворил апелляции «Спартака» и «Зенита»

«Зенит» подавал апелляцию на вердикт союза от 31 мая. Согласно ему, петербургская команда должна провести ближайший домашний матч еврокубков без зрителей на трибунах из-за неподобающего поведения фанатов на мартовской встрече 1/8 финала Лиги Европы. Тогда «Зенит» сыграл вничью с немецким «Лейпцигом». Кроме того, команда должна выплатить штраф в 70 тысяч евро.

«Спартак» пытался оспорить решение Союза европейских футбольных ассоциаций также от 31 мая. Речь шла о запрете на продажу билетов болельщикам «красно-белых» на ближайшие три выездных матча еврокубков из-за беспорядков, которые вспыхнули на ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика». Игра прошла в Бильбао в феврале 2018 года и завершилась победой спартаковцев со счетом 2:1. «Спартак» также должен заплатить 55 тысяч евро штрафа.

UEFA отстранил итальянский клуб «Милан» от участия в еврокубках на следующие два сезона. Это решение связано с нарушением итальянцами финансовых правил. Команда имеет право обжаловать это постановление в спортивном арбитраже.