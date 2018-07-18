В компании гениев: безотказные способы повысить лояльность

Перспективы развития бизнеса сегодня напрямую зависят от уровня лояльности ее сотрудников. Верность принципам фирмы, осознанная готовность принимать ее правила и порядки — именно эти качества определяют, насколько интенсивно и самоотверженно сотрудник будет трудиться на благо работодателя.

К сожалению, однозначного ответа на вопрос, что делать, чтобы персонал сильнее любил свою работу и был верен компании, все еще нет. Выбор стратегии зависит от специфики предприятия, особенностей коллектива и личных потребностей сотрудников. Однако существует несколько универсальных факторов, которые способствуют повышению лояльности и поднимают корпоративный дух.

Чувство гордости за свою работу

Ощущение причастности к большому делу, осознание своей важности в компании — едва ли не главное условие для лояльности. Чем более весомым членом коллектива чувствует себя сотрудник, тем больше он «болеет» за успех бренда.

Самый яркий пример правильного использования этого фактора — Уолт Дисней . Чтобы уменьшить текучесть кадров и сделать ряд должностей более привлекательными для молодежи, он переименовал подразделение, которое занималось обслуживанием прачечных, в текстильные службы. Таким образом, оно формально встало в один ряд со службами маркетинга и обслуживания клиентов. Впоследствии текстильная служба получила возможность наравне с остальными вносить предложения по организации и улучшению условий труда. По степени участия в жизни компании она больше не уступала другим подразделениям.

В офисе Стива Джобса консультанты получали звание «гениев». Несложно представить, как это повлияло на их лояльность — количество желающих уволиться с должности «гения» резко сократилось в несколько раз.

Внимание к личным потребностям сотрудников

Лояльность работников во многом зависит от климата в коллективе. На него можно повлиять, выстраивая реально работающую систему ценностей и приоритетов. В этом вопросе восточные компании сильно опережают европейские, находя необычные подходы ко многим житейским ситуациям.

Так, хозяйка японской компании Hime & Company обратила внимание на то, что ее сотрудницы после разрыва с партнерами испытывают трудности в работе. Поэтому она ввела возможность брать в таких ситуациях выходные дни. Продолжительность «отпуска страданий» зависит от возраста женщины: если сотруднице за 30, ей полагается 3 дня на то, чтобы пережить разрыв и восстановить силы; более юным девушкам на возвращение душевного равновесия дают 1 или 2 дня. Кроме того, каждый работающий имеет возможность прогулять половину рабочего дня в сезон распродаж, чтобы пройтись по магазинам в комфортное время.

В китайской компании WOffice считают, что сотрудникам нужна эмоциональная разрядка — каждый день они вынуждены сохранять на лицах приветливые улыбки независимо от того, какие эмоции испытывают на самом деле. Чтобы работники могли расслабиться, компания ввела «день без лица», когда каждый, от менеджера до охранника, может ходить в маске.

Европейские компании тоже стремятся сделать рабочую атмосферу более комфортной. Так, в офисы Airbnb можно приносить домашних животных — руководство посчитало, что люди, которые не тоскуют в течение дня по своим питомцам, работают более продуктивно. Все это повышает лояльность сотрудников к фирме и стимулирует их держаться за свое место и трудиться с полной отдачей.

Мероприятия для сплочения коллектива

Совместные выезды на природу, мастер-классы, командные тренинги, семейные и детские праздники — все эти мероприятия направлены на то, чтобы сотрудники смогли почувствовать себя одной семьей с едиными целями и общими стремлениями. Эффективность такого подхода нельзя переоценить — личная заинтересованность превращает человека в адвоката бренда, и он способствует продвижению и развитию предприятия на новом уровне.

В желании добиться такого результата руководители часто прибегают к самым неординарным и необычным решениям. Так, на одном из наших корпоративов зашла речь о том, считают ли сотрудники свою работу долгосрочной и перспективной. И один из специалистов выразил готовность сделать татуировку с логотипом компании, но при условии, что первым ее сделает сам руководитель. На сегодняшний день с такими татуировками ходит уже несколько человек — в том числе и глава компании. Примечательно, что никакого материального вознаграждения за это решение не обещали — из бюджета фирмы были покрыты только услуги тату-мастера.

Производитель резиновой крошки «Мастерфайбр» придумал собственную валюту — кенги. Каждый сотрудник еженедельно получает на свой счет 10 этих монет. Есть одна особенность — их нельзя оставить себе, но можно перечислить тому, кто особенно впечатлил своей работой в течение недели. Накопив определенное количество кенг, человек может обменять их на абонемент в спортзал и даже на поездку в Австралию

Поощрение увлечений, хобби и заботы о здоровье

Лояльность со стороны руководства во многих компаниях проявляется в особом внимании к состоянию здоровья сотрудников: медицинские страховки, организация регулярных медосмотров, поощрения в виде занятий йогой или абонементов в фитнес-клубы и бассейны. Но некоторые стараются расширить ставший традиционным перечень мероприятий и принимают необычные и очень эффективные решения, начиная с премий за отказ от курения и заканчивая участием в международных спортивных соревнованиях.

В ИТ-компании «Крок» в спортивный пакет входила оплата занятий в спортклубах, а также участие в покупке абонементов для горнолыжников и сноубордистов. По инициативе сотрудников фирма оказала поддержку и любителям яхтинга. Сейчас в ней организованы курсы для всех, кто хочет научиться ходить под парусом, и сформирована профессиональная команда, которая участвует в гонках. Для поощрения этого хобби компания даже приобрела собственную яхту. Не удивительно, что уровень лояльности у персонала очень высок.

В компании «Вимм-Билль-Данн» столкнулись с неожиданной проблемой — многие сотрудники не хотели брать отпуск и слишком много работали. Опасаясь переутомления и озаботившись вопросом, как научить трудоголиков качественно отдыхать, руководство выступило с любопытным предложением. Те, кто предъявит доказательства своего полноценного отдыха во время отпуска (путевки, билеты на самолет и т.д.), получат дополнительный бонус.

Награды, церемонии, конкурсы

Эти мероприятия преследуют сразу две цели: повысить корпоративный дух и дать каждому сотруднику уверенность в его ценности и значимости. К примеру, в компании Nayada, которая занимается проектированием, дизайном и отделкой помещений, работников принято регулярно хвалить. Для этой цели даже организовали мероприятие по принципу вручения «Оскара», причем каждому участнику присваивается персональное звание.

Идеи, направленные на формирование лояльности сотрудника, почти всегда дают положительный эффект, если исходят непосредственно от руководства. Тут работает не только механизм самой инициативы, но и убежденность, что руководителю небезразлично эмоциональное состояние подчиненных, их настроение и уровень морального комфорта.