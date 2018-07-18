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Сергей Шнуров станет новым «Холостяком»?
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Сергей Шнуров станет новым «Холостяком»? 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Проект «Холостяк», в котором завидные женихи ищут себе невесту, вызывает все больше насмешек со стороны телезрителей. Герои, по их мнению, мельчают и все чаще вызывают вопросы в плане ориентации. В качестве «настоящего мужика» и завидного холостяка инициативная группа предложила каналу ТНТ Шнурова. По мнению фанатов, сезон с лидером группы «Ленинград» станет самым рейтинговым.
На фан-странице певца опубликовали его фото в характерном для передачи образе и поставили тег #холостяк7. Многие радостно поддержали инициативу, нашлись и недовольные. Они оставляли комментарии, что выпуски со Шнуровым цензура ТНТ пропустить в эфир не сможет.
Сам певец никаких комментариев на эту тему не давал. Со своей женой Матильдой он разошелся, но официально развод между супругами еще не оформлен.
О причинах они оба многозначно молчат, лишь изредка отпуская реплики, по которым фанаты пытаются догадаться, что же произошло.
Между тем, Шнуров действительно завидный жених. В 2016 году ему удалось стремительно взлететь в рейтинге Форбс. Со своей группой он заработал 11 млн долларов.
Требования к женщине, которая должна находиться рядом, у певца, несмотря на развязную репутацию, высоки. Матильда, с которой они прожили вместе 8 лет, не просто светская львица. Она владеет процветающим рестораном высокой кухни и балетной школой.
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