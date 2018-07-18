«Священнослужителей нельзя приравнивать к офисному персоналу»

«Инициатива вполне здравая. Государство заботится о нас. Проявлением такой заботы является контроль за условиями труда всех работников с точки зрения наличия неких вредных и опасных для здоровья факторов. Для такого контроля придуман механизм специальной оценки условий труда.

Но государство понимает, что не все условия труда можно оценить. В пункте 3 статьи 3 действующего закона как раз содержится перечень видов труда, спецоценка которых не производится (например, надомники, дистанционные работники). Законопроект предлагает этот перечень расширить и включить туда священнослужителей и религиозный персонал.

Если в понятие религиозного персонала включить тех, которые на языке устава именуется причтом (священник, дьякон, псаломщик), то это нормально. Никто не будет спорить с тем, что место их работы — храм — особенное с точки зрения условий труда, и подходить с общими мерками здесь нельзя. Иначе религиозная организация (приход), заключившая с ними трудовые договоры, просто обречена быть нарушителем трудового законодательства.

Поэтому, учитывая специфику места и особенности работы религиозного персонала, такую инициативу стоит поддержать. Но надо помнить, что в любой религиозной организации, особенно созданной для управленческих целей (та же епархия), имеется и сугубо административный, офисный персонал, на который общие условия труда должны распространяться без исключений».

Фото: из личного архива М. Наумовой