Суд не дал владельцу иконной лавки на Чумбаровке отсрочить снос 

Собственник должен снести здание за свой счет, но, по всей видимости, делать он это не собирается. Снести строение может горадмин, но хозяин лавки обязан будет возместить ущерб
Сегодня прошел суд, в ходе которого владелец иконной лавки на Чумбарова-Лучинского пытался добиться отсрочки сноса здания до конца года. Не удалось — Октябрьский районный суд встал на сторону городской администрации.
— Незаконно реконструированное здание должно быть снесено как можно скорее, потому что затягивание сроков исполнения суда не в интересах города и горожан. Администрация Архангельска ходатайствовала об обязании Владимира Радченко исполнить судебное решение в максимально короткие сроки. Сам Владимир Радченко на заседание не явился, его иск не удовлетворен, — сказал начальник управления правового обеспечения строительства, транспорта и городской инфраструктуры Вадим Бровкин.
С иконной лавкой администрация борется уже достаточно давно. В феврале суд обязал владельца, Владимира Радченко, снести здание за свой счет. Строение признано незаконным — по документам здесь должна находится одноэтажная иконная лавка, а не деле здесь стоит двухэтажная часовня.
В июне началась «охота» за собственником — судебные приставы пытались вручить Владимиру постановление о сносе здания. Найти его не удалось ни в лавке, ни в квартире, где он прописан.