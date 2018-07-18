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Суд не дал владельцу иконной лавки на Чумбаровке отсрочить снос
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Суд не дал владельцу иконной лавки на Чумбаровке отсрочить снос 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Собственник должен снести здание за свой счет, но, по всей видимости, делать он это не собирается. Снести строение может горадмин, но хозяин лавки обязан будет возместить ущерб
Сегодня прошел суд, в ходе которого владелец иконной лавки на Чумбарова-Лучинского пытался добиться отсрочки сноса здания до конца года. Не удалось — Октябрьский районный суд встал на сторону городской администрации.
— Незаконно реконструированное здание должно быть снесено как можно скорее, потому что затягивание сроков исполнения суда не в интересах города и горожан. Администрация Архангельска ходатайствовала об обязании Владимира Радченко исполнить судебное решение в максимально короткие сроки. Сам Владимир Радченко на заседание не явился, его иск не удовлетворен, — сказал начальник управления правового обеспечения строительства, транспорта и городской инфраструктуры Вадим Бровкин.
С иконной лавкой администрация борется уже достаточно давно. В феврале суд обязал владельца, Владимира Радченко, снести здание за свой счет. Строение признано незаконным — по документам здесь должна находится одноэтажная иконная лавка, а не деле здесь стоит двухэтажная часовня.
В июне началась «охота» за собственником — судебные приставы пытались вручить Владимиру постановление о сносе здания. Найти его не удалось ни в лавке, ни в квартире, где он прописан.
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